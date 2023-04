MC Mirella é mordida por macaco de estimação; animal não pode ser criado como pet

A cantora MC Mirella surpreendeu seus seguidores ao revelar que foi mordida por seu macaco de estimação, chamado Gucci. A artista expôs a ferida na testa, que ficou logo acima da sobrancelha, e informou que está realizando um tratamento estético para melhorar a aparência do machucado.

“Gente, levei uma mordida na testa. Por isso está assim! Deu uma inflamada. Tô cuidando, vamos ver como vai ficar”, explicou Mirella em uma publicação nas redes sociais.

O incidente gerou repercussão nas redes sociais, com alguns internautas lamentando o ocorrido e outros aproveitando para lembrar que macacos não são animais domésticos. “Olha a testa da MC Mirella como ficou após uma mordida do seu macaco, meu Deus, coitada”, escreveu um usuário. “Macaco não é um animal doméstico, nojo dessa normalização”, comentou outro.

Uma terceira pessoa também fez um alerta sobre a importância de se respeitar o habitat dos animais: “Animal silvestre não é pet, galera! É foda a situação da mordida, coitada da Mirella, mas o animal tem que ficar no habitat dele. É simples”, pontuou.

Vale lembrar que a posse de animais silvestres é proibida no Brasil, exceto em casos autorizados pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Além disso, mesmo que sejam permitidos, esses animais podem apresentar comportamentos imprevisíveis e representar riscos para as pessoas.