MC Mirella e Carol Narizinho brigam por causa de Dynho Alves: 'Me esquece'

MC Mirella e Carol Narizinho se alfinetaram nesta quarta-feira (2) em um perfil de fofocas no Instagram. A discussão começou porque Carol decidiu comentar a reaproximação da funkeira com Dynho Alves e acabou revelando que a artista não fala com ela por ter ficado do lado de Sthe Matos, após a polêmica entre ela e o dançarino em "A Fazenda 13".

"A mulher e as amigas sempre acabam saindo como as erradas e o homem como bonzinho! Fico feliz pelos dois [Mirella e Dynho]. Pena que nós mulheres sempre saímos como erradas, afinal a Mirella não fala comigo até hoje só porque fiquei amiga da Sthe", escreveu Carol.

A cantora e a influenciadora eram amigas quando participaram de "A Fazenda 12", mas se afastaram no ano passado.

Ao ver o comentário de Narizinho, Mirella respondeu: "Foi pra mim!? Se foi, saiu como errada e não foi por causa dele, não, Carol, me esquece. Saiu como errada e parei de falar porque quebrou minha confiança. Expondo coisa minha pessoal. Fala a verdade! Se na raivinha sai falando minhas coisas pessoais, não quero nem perto!! É isso!".

A influenciadora então respondeu: "Nunca fez questão da minha amizade! Só eu me doava, tentava ser amiga de quem não era minha amiga! Desejo tudo de bom, mas quero distância".

Mirella então disse à ex-amiga para se afastar: "Tira meu nome da boca, ou vai ficar falando de mim sempre que tiver oportunidade para aparecer? Fiscal de amizade, confiava e gostava de você. Senão, não deixava saber das minhas coisas pessoais, e pra ainda depois você usar contra mim."

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)