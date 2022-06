Mirella e Dynho Alves são flagrados em clima de romance na balada

Dynho Alves e MC Mirella foram visto em clima de intimidade em uma balada. O “encontro” do ex-casal teria acontecido em uma festa promovida em São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (1º). Um registro, que circula nas redes sociais, mostra os dois rindo e conversando “ao pé do ouvido”. O vídeo, gravado por uma amiga da funkeira, foi excluído algumas horas depois. Mas a própria Mirella usou os Stories para compartilhar outro vídeo em que aparece junto com o ex fazendo dancinha do Tik Tok e mostrando que os dois parecem ter aparado as arestas e decidido por uma convivência harmoniosa.

O vídeo em que Mirella e Dynho aparecem juntos foi postado por uma amiga da cantora. Os três estavam no mesmo camarote. A amiga de Mirella fez uma postagem nos Stories, do Instagram, mostrando a festa e deixou os fãs chocados ao revelar o ex-casal. Momentos depois de publicar as imagens, a mulher apagou o vídeo.

Mirella se divorciou de Dynho em setembro do ano passado, quando o dançarino ainda estava confinado em "A Fazenda 13". No reality, a aproximação do dançarino com Sthe Matos gerou polêmica na web e várias pessoas apontaram uma possível traição. A situação causou o término do casamento entre os dois.

No entanto, nesta quarta a funkeira postou um vídeo com o ex-marido horas depois de serem vistos deixando a festa juntos. Na legenda, a cantora deixou claro as tensões envolvendo a separação dos dois, que incluiu a saída de Mirella do apartamento onde moravam, levando todas as coisas, e ainda um procedimento para a retirada de uma tatuagem com o rosto de Dynho, são águas passadas. "A gente se da bem e já foi, vida amarga não leva ninguém a nada. Não deu certo, vida que segue e não precisa se odiar", escreveu.

O cantor e dançarino também usou as redes sociais para se manifestar. Pelo Twitter, ele rebateu as críticas feitas à ex pelos internautas, que a acusam de ter esquecido a traição e cedido à recaída. Dynho Alves pediu às pessoas que parem de propagar ódio e tentem viver uma vida mais feliz. "Faça o que te der vontade e foda-se o resto. A vida é um sopro, uma hora você pode estar aqui e, na outra, não. Então viva intensamente, vamos viver", publicou.

No Instagram, Dynho também compartilhou o mesmo vídeo que a ex, falando sobre a repercussão que o reencontro dois dois ganhou.

A vice-campeã do Power Couple Brasil 5, Deborah Albuquerque comentou na postagem e concordou com a postura adotada por ambos: "Seja feliz, independente[mente] de tudo.". Já outro internauta, identificado como Igor, ironizou: "Traia mesmo, traia Sempre! Afinal, a vida é um sopro, né?".

Quanto aos rumores de uma possível reconciliação, Dynho resumiu-se a dizer: "Somos dois sem-vergonhas. Tudo certo entre nós, somos amigos independentemente de qualquer coisa e não vamos voltar."

