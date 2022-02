Mirella tem crise de ansiedade horas antes de show no Pará

A cantora MC Mirella cancelou o seu show em Parauapebas, no Pará, que seria realizado na noite deste sábado, 05. Com uma crise de ansiedade, a funkeira mostrou um pouco do que passou nas suas redes sociais.

Mirella postou vídeos e imagens em que mostra seus tremores, dores e vômitos. Em outro momento, ela mostra a medicação que estava tomando medicação intravenosa.

A cantora cancelou a apresentação e precisou ser levada até o hospital da cidade, acompanhada de sua equipe. Tudo ocorreu um pouco antes do horário para o início do show.

Ainda nas primeiras horas da noite, ela sumiu no seu perfil no Instagram, e disse que estava passando mal.

"Gente, passando pra atualizar. Basicamente, me deu uma crise de ansiedade muito forte, nesse intervalo eu vomitei muito mais de 3 vezes e estou indo pro hospital, tô (sic) com muita fraqueza e dores...Peço desculpas a todos da cidade que esperavam meu show hoje. Só no hospital vou saber de fato e vir explicar melhor pra vocês. Obrigada pelas mensagens", escreveu Mirella.

Ela disse que a postagem que estava fazendo era constrangedora, mas que "devia uma satisfação" aos fãs que estavam presentes no evento.

"Já fui medicada e vou tentar dormir. Ansiedade não é brincadeira e tô muito triste de ter desenvolvido isso. Logo estarei 100%, amo vocês. E isso não afetará o meu trabalho, vou me cuidar pra continuar trabalhando bem", completou.