MC Mirella revela que já ficou com uma pessoa depois do fim do casamento

A cantora MC Mirella revelou para Leo Dias que já ficou com uma pessoa após o fim do casamento com Dynho Alves.

Mesmo tentando se esquivar, Mirella expôs o fato, no entanto não revelou o nome da pessoa: “Não posso dizer que não ”. A cantora também confirmou que essa pessoa não se trata de João Guilherme e nem Whindersson Nunes, como muitos internautas já especularam.

No fim do ano passado, esta coluna revelou que a funkeira havia passado a noite com o ex de Jade Picon. Mirella acabou esquecendo o cartão na cobertura de João Guilherme no condomínio MaxHaus Panamby, no bairro Vila Andrade, em São Paulo.