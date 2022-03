Na UTI, a influencer Sthe Matos descobre sangramento no cérebro

Internada às pressas após passar mal, a influencer Sthefane Matos, de 23 anos, a Sthe Matos, foi diagnosticada com sangramento no cérebro. Apesar do susto, a ex-Fazenda está bem, mas deve permanecer em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Salvador (BA).

A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira (22), pela equipe da influenciadora nas redes sociais. Sthe Matos, como é conhecida, foi internada nesta segunda-feira (21), após passar mal durante um voo. A baiana conta com mais de 9,6 milhões de seguidores no Instagram e 116 mil no Twitter.