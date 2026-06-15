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Morre Ece Irtem, atriz da novela turca 'Coração de Mãe', aos 35 anos

Estadão Conteúdo

A atriz turca Ece Irtem morreu aos 35 anos. A informação ganhou repercussão na mídia internacional, com o portal Türkiye Today informando que a artista de Coração de Mãe foi vítima de um ataque cardíaco.

Nascida em 14 de junho de 1991, na cidade de Sivas, na Turquia, a atriz era formada em Ópera e Canto pela Universidade Yasar. Em 2014 concluiu sua graduação e, ao longo do curso, trabalhou suas habilidades ao lado de grandes personalidades da música e artes cênicas do país.

Em período escolar, Irtem já desenvolvia seu lado artístico, escrevendo e apresentando peças. Outra de suas paixões era o esporte, pela qual manifestou interesse ainda quando criança.

Entre 2014 e 2015, após mudar-se para Istambul, estudou interpretação no Centro Cultural Sadri Alisik. O principal reconhecimento dentro da televisão veio com Coração de Mãe, em que interpreta Isil, ex-melhor amiga da protagonista Karsu (Özge Özpirinçci) e esposa de Reha (Necip Memili), primeiro marido de Karsu. A trama está atualmente em exibição pela Record no Brasil.

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