Güllü, famosa cantora turca, morre ao cair do 6º andar de prédio
Filho da artista nega boatos de suicídio e diz que a queda foi um acidente em Çinarcik, no noroeste da Turquia
A cantora turca Güllü, de 52 anos, morreu após cair da sacada de seu apartamento no sexto andar de um prédio em Çinarcik, cidade localizada às margens do Mar de Mármara, no noroeste da Turquia.
Segundo o jornal Hürriyet, um dos maiores veículos do país, os paramédicos confirmaram a morte da artista ainda no local. A polícia de Çinarcik vai investigar as circunstâncias da queda.
Filho da cantora nega suicídio e fala em acidente
O filho da cantora, Turbek Yaz, publicou um vídeo nas redes sociais informando sobre a morte da mãe e refutando rumores de que teria sido um suicídio.
"Perdemos minha mãe em um trágico acidente nesta noite. Os rumores de suicídio que circulam nas redes sociais são falsos", declarou Yaz, segundo o jornal turco.
Carreira de Güllü teve destaque nos anos 1990
Güllü iniciou sua trajetória artística em casas noturnas e festas de casamento em Istambul, onde nasceu. Ela alcançou grande popularidade na década de 1990 com o sucesso da música Balikesir Bandirma, que se tornou amplamente conhecida no país.
VEJA MAIS
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA