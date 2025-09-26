Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Güllü, famosa cantora turca, morre ao cair do 6º andar de prédio

Filho da artista nega boatos de suicídio e diz que a queda foi um acidente em Çinarcik, no noroeste da Turquia

Estadão Conteúdo
fonte

Cantora turca Güllü, nome artístico de Gül Tut, em foto compartilhada em junho de 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora turca Güllü, de 52 anos, morreu após cair da sacada de seu apartamento no sexto andar de um prédio em Çinarcik, cidade localizada às margens do Mar de Mármara, no noroeste da Turquia.

Segundo o jornal Hürriyet, um dos maiores veículos do país, os paramédicos confirmaram a morte da artista ainda no local. A polícia de Çinarcik vai investigar as circunstâncias da queda.

Filho da cantora nega suicídio e fala em acidente

O filho da cantora, Turbek Yaz, publicou um vídeo nas redes sociais informando sobre a morte da mãe e refutando rumores de que teria sido um suicídio.

"Perdemos minha mãe em um trágico acidente nesta noite. Os rumores de suicídio que circulam nas redes sociais são falsos", declarou Yaz, segundo o jornal turco.

Carreira de Güllü teve destaque nos anos 1990

Güllü iniciou sua trajetória artística em casas noturnas e festas de casamento em Istambul, onde nasceu. Ela alcançou grande popularidade na década de 1990 com o sucesso da música Balikesir Bandirma, que se tornou amplamente conhecida no país.

VEJA MAIS

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Güllü

morte
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

Banda paraense apresenta seu primeiro álbum no Studio Pub com participação especial da Junoplast Cave

25.09.25 22h35

ROCK DOIDO

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

25.09.25 20h05

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

'Ela é maravilhosa', diz Boca Rosa ao comentar affair com atriz global; saiba quem é

Bianca explicou que a relação não seguiu adiante e que hoje elas mantêm uma amizade

26.09.25 10h17

AÇÃO SOCIAL

Casa Futura chega a Belém com programação aberta ao público

A partir do dia 15 de outubro, a Casa Futura vai sediar uma série de oficinas abertas ao público, com inscrição gratuita

26.09.25 11h09

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

susto

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos e é hospitalizada

A musa fitness se lesionou durante a apresentação de lambada, ritmo escolhido para a disputa da semana

25.09.25 22h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda