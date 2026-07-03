Último Arrastão do Pavulagem 2026 acontece neste domingo (5) em Belém; veja programação completa

O tradicional Arrastão do Pavulagem chega ao fim neste domingo (5), em Belém, encerrando a programação da quadra junina de 2026. Com programação gratuita, o último cortejo do ano reúne música, dança e manifestações da cultura popular amazônica, levando milhares de brincantes às ruas do centro da capital paraense.

Neste ano, o Arrastão celebra o tema "Bandeira de Guarnição", que destaca a preservação dos saberes tradicionais e a valorização da cultura popular. A edição também marca a primeira vez em que o evento integra oficialmente a programação do Arraial de Belém.

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O cortejo deve reunir mais de 35 mil pessoas e cerca de 1.200 brincantes do Batalhão da Estrela,

A programação começa às 9h, com a tradicional Roda Cantada, realizada em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República.

Às 10h, o Batalhão da Estrela inicia o desfile pelas ruas do centro de Belém conduzido pelo Boi Pavulagem. O percurso segue pela Avenida Presidente Vargas e pela Rua Municipalidade, até chegar à Praça Waldemar Henrique, onde o público acompanha apresentações da banda Arraial do Pavulagem e artistas convidados.

Para os organizadores, o Arrastão reforça o papel da cultura como espaço de convivência e troca de saberes. Segundo o músico e cofundador do projeto, Júnior Soares, a força do evento está na diversidade de pessoas que participam do cortejo.

"Concluir a quadra junina com esses encontros reforça aquilo que move o Arraial do Pavulagem há quase quatro décadas: a cultura como espaço de troca, identidade e pertencimento. Cada pessoa que vem no Arrastão traz uma história, uma vivência e uma forma de manter viva essa grande corrente da nossa cultura", destacou.

Atrações do último dia

A abertura do evento contará com as participações do Boi Malhadinho e Boi de Banda, conduzido pela Mestra Maria Antônia, de Igarapé-Miri.

Ainda na concentração, a programação recebe também o projeto Pop Rua (Cidadania Pop Rua), que participa do Arrastão com um boi e adereços confeccionados em oficinas realizadas nas últimas semanas.

4º Arrastão do Pavulagem encerra quadra junina em Belém com derrubada dos Mastros de São João e grande cortejo neste domingo (5) (Fotos: Filipe Bispo)

Derrubada dos Mastros encerra quadra junina

Na Praça Waldemar Henrique, o Arrastão chega ao seu momento mais simbólico: a derrubada dos Mastros de São João, ritual que marca oficialmente o encerramento da quadra junina do Instituto Arraial do Pavulagem.

Em seguida, o público acompanha um show especial do Arraial do Pavulagem, com participações do Grupo Sancari de Carimbó e do cantor Felipe Cordeiro, encerrando a programação em clima de festa e celebração da cultura amazônica.

Ronaldo Silva, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, falou sobre a edição ter destacado a importância da preservação dos saberes tradicionais da Amazônia e da transmissão desses conhecimentos.

"Reforçamos que preservar a cultura vai além das manifestações. É cuidar das pessoas, reconhecer quem compartilha conhecimentos e criar um ambiente onde essas tradições continuem vivas", disse.

Percurso do cortejo

➡️ Praça da República (concentração)

➡️ Avenida Presidente Vargas

➡️ Rua Municipalidade

➡️ Praça Waldemar Henrique (encerramento)

Serviço

Último Arrastão do Pavulagem 2026

Data: Domingo, 5 de julho

Horário: 9h concentração na Praça da República e 10h a saída do cortejo

Participação gratuita