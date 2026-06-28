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Crianças e pets curtem 3º Arrastão do Pavulagem em Belém

O cortejo do Boizinho Azul, com cinco bois convidados, levou cerca de 35 mil pessoas e 1,2 mil brincantes, membros do Batalhão da Estrela, às ruas nesse domingo (28)

Lívia Ximenes
fonte

3º Arrastão do Pavulagem 2026 leva cerca de 35 mil pessoas às ruas de Belém (Igor Mota / O Liberal)

Diversas famílias curtiram o 3° Arrastão do Pavulagem 2026 nesse domingo (28), em Belém. Entre brincantes e espectadores, crianças, pets e idosos festejaram a cultura paraense nas ruas da capital. O cortejo levou cerca de 35 mil pessoas e 1,2 mil brincantes, membros do Batalhão da Estrela, no penúltimo dia de programação junina.

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O Arrastão iniciou às 9h, na Praça da República, com show da Roda Cantada. A pavuleira Maria Collares, de 41 anos, é parte do grupo de dança do Batalhão da Estrela e participa pela segunda vez. “É maravilhoso pela conexão com a nossa cultura da Amazônia, aquele sentimento de pertencimento. É um sonho”, disse enquanto aguardava a saída do cortejo.

image Pela segunda vez, Maria é parte do grupo de dança do Batalhão da Estrela (Igor Mota / O Liberal)

Maria iniciou a jornada no Pavulagem em 2024, quando completou 40 anos e decidiu fazer algo diferente. “Ano passado não consegui [participar]. Aí, esse ano, consegui. Espero que ano que vem, assim como o Arraial fez parte dos meus 40 anos, eu faça parte dos 40 anos do Arraial”, contou. Para ela, a ancestralidade é forte durante o Arrastão.

image Mirtes participa do Batalhão da Estrela pela primeira vez em 2026 (Igor Mota / O Liberal)

Mirtes Barros, de 55 anos, esteve no Batalhão da Estrela pela primeira vez nesse ano. Membro do grupo de dança, ela começou a participar por influência da irmã, que atualmente está na percussão. “É terapia. Você dança, brinca e conhece novas pessoas. Muita alegria”, apontou.

Pavulagem para todos

image Crianças se divertiram ao lado do Boi Pavulagem (Igor Mota / O Liberal)

Durante o 3º cortejo de 2026, crianças tiveram um espaço especial e seguro para brincarem e aprenderem, desde cedo, sobre a cultura paraense. Vestidos com roupas coloridas, chapéus e bois, os pequenos entraram no ritmo com alegria e concentração. A pinscher Mel, famosa por participar de diversos eventos em Belém, também esteve no Arrastão com óculos de sol e chapéu de fitas coloridas.

image A pinscher Mel esteve no 3º Arrastão do Pavulagem com chapéu de fitas (Lívia Ximenes / O Liberal)

 

 

As amigas Carolina Costa e Flávia Valente, estudantes de 18 e 17 anos, respectivamente, prestigiam o Arrastão do Pavulagem anualmente e desejam, em 2027, ser parte do Batalhão da Estrela. “O Pavulagem é uma tradição em casa. Desde criança, minha mãe sempre incentivou muito essa cultura paraense, que é muito forte em nós. É lindo de se ver. A gente junta a família, vem no domingo. A gente sempre vem uma ou duas vezes, é sempre muito bom participar”, falou Carolina.

Flávia, que partilha da mesma paixão, destacou a vitalidade da festa: “É algo maravilhoso, a energia do Pavulagem é sensacional. Eu acho único isso e eu sempre venho, todo ano. É representatividade paraense, é o Batalhão da Estrela.” Elas escolheram esse domingo para participar do primeiro cortejo em 2026 e pretendem ir ao próximo, no dia 5 de julho.

image As amigas Carolina e Flávia participam do Arrastão do Pavulagem anualmente (Igor Mota / O Liberal)

“Desde o ano passado, eu tenho muita vontade de participar do Batalhão da Estrela. É algo único, incrível. É algo que contagia”, fala Carolina. A estudante de 18 anos conheceu mais sobre o grupo de brincantes por meio de uma influenciadora e prentende, no próximo ano, estar nele. Flávia também deseja realizar esse sonho e já recebeu o inventivo de uma amiga, que considera o momento como mágico.

Dedicação única

O músico e cofundador do Arraial do Pavulagem Júnior Soares ressaltou a alegria presente no cortejo. “Tá super tranquilo, pessoas estão felizes. É o que a gente prega sempre: traga sua família, seus amigos, vamos celebrar a cultura paraense, cultura amazônica”, falou.

image Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem (Igor Mota / O Liberal)

Nesse ano, para Júnior, a persistência é o que marca o festejo. O maior desafio é fazer tudo de forma gratuita, inclusiva e com cuidado ao meio ambiente, segundo o músico. “É persistir, acreditar que a cultura, sim, pode transformar a vida das pessoas para o bem. Isso é uma rede de cultura, a comunidade precisa disso. Vamos fazer o nosso papel”, comentou.

Convidados especiais

O 3º Arrastão do Pavulagem recebeu cinco convidados especiais. Os bois Flor do Campo, Lapichinha, Rei de Ouro e Pai do Campo – do município de Ourém – e Boi Faceiro – da Ilha de Colares. Os grupos participaram da concentração antes do cortejo começar e, no caminho até a Praça Waldemar Henrique, integraram a caminhada. “Os Arrastões sempre foram um espaço de encontro. Receber esses bois é uma forma de celebrar a diversidade das tradições populares amazônicas e valorizar mestres, comunidades e saberes que ajudam a manter viva essa cultura”, falou Júnior Soares.

O Arrastão do Pavulagem continua no póximo domingo, 5 de julho, com mesmo roteiro. A festa começa às 9h na Praça da República, com apresentação da Roda Cantada, e segue pela avenida Presidente Vargas às 10h. Passando pela rua Municipalidade, o cortejo chega à Praça Waldemar Henrique, onde encerra com show do Arraial do Pavulagem.

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