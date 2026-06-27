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Prefeitura de Belém promove ação de cidadania pelo Dia do Orgulho LGBTQIAPN+ no Mercado de São Brás

Evento reúne emissão de documentos, orientação jurídica, retificação de registro civil, concurso Miss Diversidade e apresentações culturais neste domingo (28)

Hannah Franco
fonte

Em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, Belém promove ação com serviços gratuitos no Mercado de São Brás (Canva)

Neste domingo (28), data em que é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, a Prefeitura de Belém realiza uma programação especial no Mercado de São Brás, com uma tarde dedicada à cidadania, inclusão e valorização da diversidade. A ação integra a Semana Municipal da Diversidade e começa às 14h.

Promovida pela Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social (Sepes), por meio da Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS), a programação reúne serviços gratuitos, orientações e atividades culturais voltadas à população LGBTQIAPN+ e ao público em geral.

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Entre os serviços oferecidos estarão emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), emissão de certidões, retificação de registro civil para pessoas trans, orientação jurídica e outros atendimentos de cidadania. O evento também contará com a Feira Ame+ LGBTQIAPN+, apresentações culturais, o Mix da Diversidade e o concurso Miss Diversidade, que terá premiações.

A programação faz parte da Semana Municipal da Diversidade, realizada entre os dias 27 de junho e 3 de julho, período em que a Prefeitura promove uma série de ações para fortalecer os direitos da população LGBT+, ampliar a visibilidade da comunidade e incentivar o respeito à diversidade.

Neste sábado (27), acontece a apresentação oficial da faixa de pedestres "Pare, pense e passe com amor", pintada com as cores do arco-íris na Avenida Visconde de Souza Franco. A iniciativa é do Grupo Homossexual do Pará (GHP), em parceria com a Prefeitura de Belém, e marca o início da divulgação da 24ª Parada LGBTQIAPN+ do Pará.

Celebrado em 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho lembra a Rebelião de Stonewall, ocorrida em 1969, em Nova York, quando frequentadores do bar Stonewall Inn reagiram a uma violenta ação policial. O episódio tornou-se um marco histórico da luta pelos direitos da população LGBTQIAPN+ em todo o mundo.

Serviço

Ação pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+

  • Data: Domingo, 28 de junho
  • Horário: A partir das 14h
  • Local: Mercado de São Brás, Belém
  • Entrada: Gratuita
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Palavras-chave

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