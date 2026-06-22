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Moon Kenzo faz show gratuito em Belém e celebra representatividade LGBTQI+ na música

Cantora se apresenta gratuitamente no Espaço Na Figueredo, no dia 10 de julho, com a turnê de despedida do projeto “AMARGA”

Hannah Franco
fonte

Belém recebe show gratuito de Moon Kenzo, novo destaque da cena LGBTQIA+ brasileira (Divulgação)

A cantora Moon Kenzo, um dos nomes em ascensão da cena musical independente brasileira, desembarca em Belém no próximo dia 10 de julho para uma apresentação gratuita da turnê de despedida de “AMARGA”, álbum e espetáculo que marcaram sua estreia autoral e projetaram a artista nacionalmente.

Natural de Sobral, no Ceará, Moon construiu sua trajetória a partir de experiências pessoais como mulher travesti, preta e nordestina, transformando vivências de afeto, exclusão e resistência em música e performance. O projeto reúne influências de R&B, soul, lo-fi hip hop e vaporwave, em uma proposta que mistura narrativa autobiográfica e experimentação sonora.

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A passagem por Belém faz parte da circulação final do espetáculo, que também percorrerá cidades do Ceará. Segundo a artista, a escolha do Pará representa a busca por novos públicos e o fortalecimento do diálogo com outras cenas culturais do país.]

“Hoje, percebo que o aprendizado dos processos foi meu presente. Passei por grandes festivais e palcos renomados, mas acredito sempre que os frutos principais dessa trajetória vem das pessoas, o reconhecimento e identificação dos meus fãs e as parcerias que aconteceram no meio do caminho com outros artistas”, afirma. 

Ao longo dos últimos anos, Moon Kenzo participou de eventos como a SIM São Paulo, Festival Elos, Festival de Música da Ibiapaba, Festival Barulhinho Delas e da abertura do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) 2025. O amadurecimento do projeto também passou pelo Laboratório de Música da Porto Iracema das Artes, onde desenvolveu “AMARGA” sob orientação do produtor BadSista.

Além da música, a artista prepara novos projetos. Em 2026, Moon lançará o livro de poemas autorais “Ávida”, que reunirá textos escritos durante o processo criativo e a circulação do álbum. Paralelamente, ela já trabalha em um novo projeto musical ao lado do artista e produtor Gegê Teófilo.

Serviço

Turnê de despedida “AMARGA” – Moon Kenzo
📅 10 de julho de 2026
📍 Espaço Na Figueredo – Av. Gentil Bittencourt, 449, bairro Nazaré, em Belém
🎟️ Entrada gratuita

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Cultura
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