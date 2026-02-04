Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

MC Íra lança 'Trama' e tece conexões entre passado e presente em sua música

Do rap à cultura periférica, a cantora expõe a trajetória de uma jovem negra, LGBT e periférica de Belém, com forte mensagem política e social

Riulen Ropan
fonte

A faixa antecipa o EP Maramba, previsto para 2026. (Foto: Divulgação / Rogério Silva)

A cantora e rapper paraense MC Íra lança nesta quinta-feira (5) o single e videoclipe “Trama”, que aborda temas como identidade, autoestima, ambição e construção de trajetória, a partir da experiência de uma jovem mulher negra, LGBT e periférica de Belém.

Com o rap como base, a música incorpora influências do funk e do boombap, subgênero e estilo de produção do hip-hop. Na letra, passado e presente se entrelaçam, das dificuldades financeiras da infância à ocupação de palcos e espaços culturais.

“Quando falo de mudança de vida, é sobre como o rap e a arte estão transformando a minha realidade”, afirma a artista. MC Íra compreende o rap como uma ferramenta de denúncia e transformação social. Suas letras partem da vivência periférica, das desigualdades sociais e da afirmação de corpos negros como corpos políticos. “Nossos corpos são políticos. Muitas das dificuldades que a gente vive não são individuais, são sociais”, ressalta. Um dos versos de “Trama” faz referência ao amadurecimento precoce, o que a artista diz ser uma realidade comum a muitas juventudes negras e periféricas. “Ser obrigada a virar adulta muito cedo não é um caso isolado. Muitas jovens negras e pessoas pobres vivem isso”, afirma.

VEJA MAIS

image Bela Portugal lança projeto que transforma cerimônias de casamento em experiências musicais
Cantora paraense lança o projeto Bela Essenza, que ressignifica cerimônias de casamento a partir da música, da escuta e da identidade dos casais

image Espetáculo 'Barrigada: Negritude em Cena, Quilombo em Diálogo' encerra circulação em Belém
Com entrada gratuita, programação inclui teatro, bingo comunitário e exposição fotográfica

image Show que marca retorno do BTS será exibido na Netflix
A Netflix ainda anunciou a estreia de um documentário sobre o grupo no dia 27 de março

A estética ocupa papel central no projeto e dialoga com a cultura hip hop e com a construção da autoestima. O styling do videoclipe é assinado por Raquel Lima, conhecida como Princess Babe, modelo e influenciadora que atua com moda sustentável e brechós. Segundo MC Íra, a parceria foi decisiva para a concepção visual. “Ela [Raquel Lima] fala justamente sobre moda sustentável e sobre como transformar um look com criatividade em algo potente, e como podemos elevar nossa autoestima com os recursos que possuímos”, destaca.

O single e o videoclipe foram financiados por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e contaram com uma equipe majoritariamente formada por profissionais negros de Belém, fortalecendo a cadeia produtiva da cultura local. Para a artista, o acesso a políticas públicas é fundamental: “Os editais são fundamentais para artistas independentes, principalmente no Norte. Sem recursos, a gente não consegue entregar o trabalho como imagina”.

MC Íra, nome artístico de Maíra Mendes Rocha Gomes, nasceu no Amapá e foi criada em Belém. Desde 2019, constrói carreira independente no rap e trap do Norte do Brasil. Entre seus trabalhos estão o álbum Joia (2024), o EP Opala (2021) e singles como “Menina Pretinha”, “Exú que Fez”, “Flow Viralata”, “Elas Gostam de Perigo” e “Vinguei”. Além da música, atua como produtora cultural e organiza batalhas de rima voltadas à ampliação da presença feminina na cultura hip hop.

A faixa antecipa o EP Maramba, previsto para 2026, e marca o primeiro trabalho da artista em parceria com o produtor Brunoso e o coletivo Saturação, responsável pela direção artística e audiovisual do projeto. Acompanhado de um videoclipe, o single está disponível nas principais plataformas digitais de música e no YouTube.

Serviço

Lançamento do clipe e videoclipe “Trama”

Data: 5 de fevereiro

Onde: nas principais plataformas de áudio e vídeo

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mc íra

novo single

Trama
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

parceria

Andreas Kisser, do Sepultura, faz participação em novo álbum de Bruce Dickinson

O brasileiro foi convidado para fazer uma participação no registro em que toca percussão

03.02.26 15h38

MÚSICA

Grammy 2026: confira a lista completa dos principais vencedores da premiação

O artista Kendrick Lamar conquistou sete prêmios em diferentes categorias e se consagrou como o maior vencedor da noite

02.02.26 17h57

Músico diz que foi 'muso' de Roberto Carlos em 'As Canções que Você Fez Pra Mim'

29.01.26 19h12

dinossauro do metal

Dave Mustaine, líder do Megadeth, pode seguir em carreira solo após fim da banda

O tema de um álbum solo foi trazido à tona e o músico relembrou quando teve vontade de gravar um trabalho sem o Megadeth pela primeira vez

29.01.26 14h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARNAVAL

Virginia Fonseca recria look de Luma de Oliveira e usa coleira com nome de Vini Jr.

Influenciadora homenageia ícone do Carnaval ao repetir fantasia usada por Luma em 1998 e gera repercussão nas redes sociais

04.02.26 11h56

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

BBB 26

Diamante da temporada? Entenda o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Brigido no BBB 26

Apresentador usou referências à série Bridgerton ao anunciar saída do terceiro eliminado do reality

04.02.26 9h24

BIG BROTHER BRASIL

Quem vai vencer o BBB 26? Enquete mostra quem são os favoritos para ganhar o programa

A final do BBB 26 está prevista para acontecer no dia 21 de abril de 2026

04.02.26 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda