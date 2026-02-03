Bela Portugal lança projeto que transforma cerimônias de casamento em experiências musicais

A cantora paraense Bela Portugal, que ganhou projeção nacional ao representar o Pará no The Voice Brasil 2022, lança nesta quarta-feira (4) o projeto Bela Essenza, projeto que nasce da experiência dela na condução de cerimônias de casamento. A proposta é transformar o rito tradicional em uma experiência artística marcada pela identidade de cada casal.

A ideia do projeto surgiu a partir da vivência da artista no universo dos eventos, especialmente em cerimônias de casamento. Após anos atuando na noite, sobretudo com repertório pop rock, Bela percebeu uma forte identificação ao reinterpretar canções conhecidas em versões mais românticas, intimistas ou orquestrais. “Surgiu no coração essa vontade de me dedicar a um projeto que pudesse entregar música nesse contexto, para tornar o ‘dia do sim’ inesquecível através da sonoridade”, conta.

A própria passagem pelo The Voice Brasil contribuiu para esse movimento. Algumas performances apresentadas no programa já apontavam para essa estética mais sensível, como a releitura de Somewhere Only We Know, originalmente um rock alternativo, apresentada por Bela em versão voz e piano.

Um dos pilares do Bela Essenza é a construção da trilha sonora das cerimônias. Para Bela, a música não é apenas acompanhamento, mas elemento narrativo central. “Nossas vidas são marcadas pela música. Ela tem esse poder de nos transportar, através das memórias, a lugares e momentos”, afirma. A curadoria musical é feita a partir de conversas com os noivos, buscando canções que façam parte da história do casal.

“Quanto mais identidade do casal, mais autêntica a cerimônia”, resume a artista.

As raízes paraenses e a música brasileira também atravessam o projeto. Bela destaca que crescer ouvindo música do Pará moldou sua forma de sentir e interpretar. “Aqui temos grandes poetas e compositores que falam sobre um amor genuíno e crescer ouvindo música paraense me ensinou a ouvir com profundidade, a entender a música como algo que nasce do afeto, da natureza e do encontro entre as pessoas”, diz. Entre suas referências, ela cita a canção Negro Sol, de Márcio Macedo, como uma de suas declarações de amor favoritas.

No repertório sugerido aos casais, a presença de artistas paraenses é recorrente, com canções como Ao pôr do sol, de Teddy Max, e Luz do Mundo, da Banda Warilou.

Mais do que emocionar, Bela afirma que o objetivo do projeto é provocar presença. “Que a cerimônia não seja apenas assistida, mas vivida, com escuta, sensibilidade e verdade. Se alguém sair com o coração mais aberto, o propósito do projeto se cumpre”, reflete.

A artista também faz questão de destacar o trabalho coletivo por trás do Bela Essenza. “Músicos incríveis acreditaram no propósito desse trabalho”, afirma, com menção especial ao produtor musical e violoncelista Gustavo Borges, responsável pelos arranjos instrumentais dos conteúdos audiovisuais que começam a ser divulgados nesta semana nas redes sociais.

Os vídeos do projeto serão publicados periodicamente no Instagram @belaessenzza e no perfil pessoal da cantora, @belaportugal.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)