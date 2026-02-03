Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Bela Portugal lança projeto que transforma cerimônias de casamento em experiências musicais

Cantora paraense lança o projeto Bela Essenza, que ressignifica cerimônias de casamento a partir da música, da escuta e da identidade dos casais

Riulen Ropan
fonte

O projeto nasce da trajetória da artista no universo dos eventos e da observação atenta das emoções que atravessam as cerimônias. (Foto: Divulgação / Bruna Gomes)

A cantora paraense Bela Portugal, que ganhou projeção nacional ao representar o Pará no The Voice Brasil 2022, lança nesta quarta-feira (4) o projeto Bela Essenza, projeto que nasce da experiência dela na condução de cerimônias de casamento. A proposta é transformar o rito tradicional em uma experiência artística marcada pela identidade de cada casal.

A ideia do projeto surgiu a partir da vivência da artista no universo dos eventos, especialmente em cerimônias de casamento. Após anos atuando na noite, sobretudo com repertório pop rock, Bela percebeu uma forte identificação ao reinterpretar canções conhecidas em versões mais românticas, intimistas ou orquestrais. “Surgiu no coração essa vontade de me dedicar a um projeto que pudesse entregar música nesse contexto, para tornar o ‘dia do sim’ inesquecível através da sonoridade”, conta.

A própria passagem pelo The Voice Brasil contribuiu para esse movimento. Algumas performances apresentadas no programa já apontavam para essa estética mais sensível, como a releitura de Somewhere Only We Know, originalmente um rock alternativo, apresentada por Bela em versão voz e piano.

VEJA MAIS

image Espetáculo 'Barrigada: Negritude em Cena, Quilombo em Diálogo' encerra circulação em Belém
Com entrada gratuita, programação inclui teatro, bingo comunitário e exposição fotográfica

image Show que marca retorno do BTS será exibido na Netflix
A Netflix ainda anunciou a estreia de um documentário sobre o grupo no dia 27 de março

image Prestes a completar 25 anos, Mari Fernandez homenageia ‘Peixes’ no Ensaios da Anitta; veja
O encontro com Anitta foi recebido com euforia pelo público

Um dos pilares do Bela Essenza é a construção da trilha sonora das cerimônias. Para Bela, a música não é apenas acompanhamento, mas elemento narrativo central. “Nossas vidas são marcadas pela música. Ela tem esse poder de nos transportar, através das memórias, a lugares e momentos”, afirma. A curadoria musical é feita a partir de conversas com os noivos, buscando canções que façam parte da história do casal.

“Quanto mais identidade do casal, mais autêntica a cerimônia”, resume a artista.

As raízes paraenses e a música brasileira também atravessam o projeto. Bela destaca que crescer ouvindo música do Pará moldou sua forma de sentir e interpretar. “Aqui temos grandes poetas e compositores que falam sobre um amor genuíno e crescer ouvindo música paraense me ensinou a ouvir com profundidade, a entender a música como algo que nasce do afeto, da natureza e do encontro entre as pessoas”, diz. Entre suas referências, ela cita a canção Negro Sol, de Márcio Macedo, como uma de suas declarações de amor favoritas.

No repertório sugerido aos casais, a presença de artistas paraenses é recorrente, com canções como Ao pôr do sol, de Teddy Max, e Luz do Mundo, da Banda Warilou.

Mais do que emocionar, Bela afirma que o objetivo do projeto é provocar presença. “Que a cerimônia não seja apenas assistida, mas vivida, com escuta, sensibilidade e verdade. Se alguém sair com o coração mais aberto, o propósito do projeto se cumpre”, reflete.

A artista também faz questão de destacar o trabalho coletivo por trás do Bela Essenza. “Músicos incríveis acreditaram no propósito desse trabalho”, afirma, com menção especial ao produtor musical e violoncelista Gustavo Borges, responsável pelos arranjos instrumentais dos conteúdos audiovisuais que começam a ser divulgados nesta semana nas redes sociais.

Os vídeos do projeto serão publicados periodicamente no Instagram @belaessenzza e no perfil pessoal da cantora, @belaportugal.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bela Portugal

Projeto Bela Essenza

Cerimônias de casamento
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

parceria

Andreas Kisser, do Sepultura, faz participação em novo álbum de Bruce Dickinson

O brasileiro foi convidado para fazer uma participação no registro em que toca percussão

03.02.26 15h38

MÚSICA

Grammy 2026: confira a lista completa dos principais vencedores da premiação

O artista Kendrick Lamar conquistou sete prêmios em diferentes categorias e se consagrou como o maior vencedor da noite

02.02.26 17h57

Músico diz que foi 'muso' de Roberto Carlos em 'As Canções que Você Fez Pra Mim'

29.01.26 19h12

dinossauro do metal

Dave Mustaine, líder do Megadeth, pode seguir em carreira solo após fim da banda

O tema de um álbum solo foi trazido à tona e o músico relembrou quando teve vontade de gravar um trabalho sem o Megadeth pela primeira vez

29.01.26 14h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

BBB26

BBB 26: Edilson Capetinha cogita desistir do reality após desabafo com aliados

03.02.26 8h34

CULTURA

Pará se despede de Heliana Barriga, escritora que ensinou gerações amazônicas a gostar de ler a vida

Aos 75 anos de idade, a autora sofreu uma parada cardíaca nessa segunda (2); velório transcorre no Teatro Waldemar Henrique, no centro de Belém

03.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda