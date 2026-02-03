Show que marca retorno do BTS será exibido na Netflix

O show que marca o retorno do grupo de k-pop BTS após o serviço militar obrigatório será transmitido ao vivo pela Netflix. A plataforma de streaming anunciou a novidade nesta segunda-feira, 2.

Intitulada "BTS The Comeback Live | ARIRANG", a apresentação será o primeiro evento da Coreia do Sul com transmissão mundial.

O evento celebra o lançamento do novo álbum de estúdio do grupo, também nomeado ARIRANG. Ele marca o reencontro de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook nos palcos.

A apresentação está agendada para o dia 21 de março, em Seul, e terá transmissão às 8h no horário de Brasília.

Além do show, a Netflix anunciou a estreia de um documentário sobre o grupo. Intitulado "BTS: O Reencontro", o filme será lançado em 27 de março.

Dirigido por Bao Nguyen, o documentário mostrará os bastidores do retorno do BTS e da gravação do novo disco.

BTS: Shows no Brasil

A banda que popularizou o k-pop mundialmente anunciou seu retorno no ano passado. Isso ocorreu após quatro anos de serviço militar na Coreia do Sul.

O grupo tem três shows confirmados no Brasil em outubro, nos dias 28, 30 e 31. No entanto, o local e a data de início da venda de ingressos ainda não foram confirmados.

Apesar da falta de informações, fãs estão acampados desde o início de janeiro em frente a um shopping em São Paulo. O objetivo é tentar garantir as entradas para as apresentações.