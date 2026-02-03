Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Espetáculo 'Barrigada: Negritude em Cena, Quilombo em Diálogo' encerra circulação em Belém

Com entrada gratuita, programação inclui teatro, bingo comunitário e exposição fotográfica

O Liberal
fonte

Ao longo de sua jornada, o espetáculo “Barrigada” passou elas comunidades quilombolas Pitimandeua, Canta Galo e Pirucaua (Neilton Moraes)

O projeto “Barrigada: Negritude em Cena, Quilombo em Diálogo”, idealizado pelo artista de teatro Ysmaille Ferreira, realiza suas últimas apresentações gratuitas em Belém. Nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, o espetáculo chega ao Teatro Waldemar Henrique, encerrando um ciclo de circulação que destacou narrativas negras amazônicas por comunidades quilombolas do Pará.

Premiado pela Lei Aldir Blanc – PNAB 005/2025 (Fomento à Circulação de Projetos Culturais), o projeto contou com patrocínio da Casa de Estudos Germânicos da Universidade Federal do Pará (UFPA). A iniciativa colocou em destaque as vozes e experiências de mulheres negras quilombolas do Pará, articulando criação artística e ação pedagógica.

Trajetória e Impacto nas Comunidades Quilombolas

Ao longo de sua jornada, o espetáculo “Barrigada” passou por comunidades quilombolas como Pitimandeua, Canta Galo e Pirucaua, além da capital Belém. As atividades incluíram apresentações teatrais, oficinas e rodas de conversa. O objetivo foi fortalecer a expressão artística local, estimular o pensamento crítico e valorizar memórias, saberes e formas de organização desses territórios.

A atriz Gisele Lopes, de 17 anos, que faz sua estreia no projeto, compartilhou sua experiência. “Nunca imaginei que um dia estaria contando a história do nosso quilombo, e fazer parte desse projeto está sendo uma honra e um desafio ao mesmo tempo”, declarou. Ela ressaltou que as comunidades receberam o grupo “com muito carinho”, destacando a importância de ver o público assistindo a uma peça teatral pela primeira vez.

Para Gisele, apresentar o espetáculo nos próprios territórios quilombolas foi fundamental para fortalecer o pertencimento e a valorização das raízes. “Pude ver a reação dessas pessoas. Escutar suas falas e assistir suas histórias sendo contadas publicamente é realmente um momento de muita emoção. O mais lindo de ver é o brilho nos olhos”, emocionou-se. Ela mencionou o orgulho de sua avó e de outras mulheres ao verem suas histórias representadas.

Bingo Beneficente e Exposição Fotográfica

Um dos aspectos distintivos do projeto é a integração do teatro com práticas culturais locais. As atividades cênicas iniciam-se com jogos de bingo, uma tradição presente em festividades religiosas e encontros comunitários. Durante o evento em Belém, haverá venda de cartelas de bingo, e toda a renda arrecadada será direcionada para a construção do barracão comunitário de Pirucaua. A participação no bingo é opcional.

O encerramento em Belém é visto pela organização como a consolidação de um processo de diálogo com os territórios. Reafirma o teatro como ferramenta de educação popular, afirmação cultural e mobilização comunitária. Na apresentação final, o público poderá conferir uma exposição com registros fotográficos de Neilton Moraes, que documentou as apresentações nos quilombos.

O nome “Barrigada”, inclusive, surgiu em uma roda de conversa com dona Benedita, uma das lideranças quilombolas. Ela utilizou a expressão para se referir ao nascimento de pessoas do território, compartilhando memórias da comunidade.

Outro Espetáculo: “Maiô Imaculado”

Outro espetáculo que integra o projeto é “Maiô Imaculado”, um solo de Ysmaille Ferreira. Com direção colaborativa de Paulo Marat, a peça é inspirada na trajetória da avó do artista, Oscarina Ferreira Lopes. A obra aborda memórias de racismo, pobreza e invisibilidade, trazendo relatos de escravidão doméstica e rural no Pará. Conecta ancestralidade e cotidiano através de um maiô, objeto simbólico de resistência.

Serviço

  • Projeto: Barrigada: Negritude em Cena, Quilombo em Diálogo
  • Local: Teatro Waldemar Henrique (Avenida Presidente Vargas, 645 – Campina)
  • Entrada: Gratuita
  • Programação:
    • 07 de fevereiro de 2026 (sábado):
      • Abertura da exposição: 18h
      • Espetáculos teatrais: a partir das 19h
    • 08 de fevereiro de 2026 (domingo):
      • Abertura da exposição: 8h30
      • Espetáculos teatrais: a partir das 9h30
  • Acessibilidade: Espetáculos com intérpretes de Libras no sábado.
Cultura
.
