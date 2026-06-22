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Cantor e ativista Renato Rosas realiza show solidário em apoio ao tratamento do Mestre Nazaco Gomes

Ex-integrante do Trio Manari e idealizador da Orquestra Ribeirinha, o mestre da cultura popular enfrenta problemas de saúde; saiba como ajudar no show ou via rifa virtual

O Liberal
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Artistas se unem em Belém para apoiar Nazaco Gomes, referência da percussão afro-amazônica (Divulgação)

A Casa Arari recebe na próxima sexta-feira (26), às 18h, o show solidário “Roda de Folias”, idealizado pelo cantor, compositor e ativista cultural paraense Renato Rosas. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para o tratamento de saúde do mestre da cultura popular amazônica Nazaco Gomes, uma das grandes referências na valorização das tradições do Pará.

A iniciativa reúne artistas, amigos e admiradores de Mestre Nazaco em uma mobilização solidária. O evento celebra a música e a cultura popular, reforçando a importância de valorizar e preservar a trajetória dos mestres que dedicam a vida à construção da identidade cultural amazônica.

VEJA MAIS

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O primeiro show acontece de forma presencial, nesta sexta, 28, no Apoena.

Além da apresentação de Renato Rosas, o público poderá prestigiar participações especiais do Projeto Canto do Norte, do grupo Viola e Fé e do artista pintor em tela Apolo Neves, em uma programação marcada por cantorias, poesia, tradições populares e manifestações artísticas que dialogam com a riqueza cultural da região. Segundo Renato a novidade deste ano são os ensaios para gravação do clipe da música de Nossa Senhora da Conceição. 

Segundo os organizadores, toda a renda arrecadada com os ingressos será destinada ao apoio financeiro do tratamento de Mestre Nazaco Gomes, fortalecendo uma rede de fortalecimento e reconhecimento a um dos importantes guardiões da cultura paraense.

 “O momento é de união e solidariedade. Mais do que um espetáculo musical, a Roda de Folias será um encontro de amigos da cultura para homenagear Mestre Nazaco e contribuir para que ele tenha o suporte necessário neste momento”, destaca Renato Rosas. Os ingressos solidários custam R$ 15,00.

Nazaco Gomes é percussionista, pesquisador da cultura popular e educador popular, com uma trajetória dedicada à valorização das tradições afro-amazônicas. Iniciou sua atuação em grupos folclóricos aos 9 anos de idade, desenvolvendo desde cedo uma profunda ligação com os saberes e ritmos tradicionais da Amazônia. Aperfeiçoou seus estudos em percussão sob a orientação do mestre Arythanan Figueiredo e posteriormente formou-se pelo Conservatório Carlos Gomes, uma das mais importantes instituições de ensino musical da região Norte.

Ao longo de sua carreira, destacou-se como integrante do Trio Manari, grupo com o qual realizou apresentações em mais de dez países, difundindo a riqueza da percussão afro-amazônica pelos quatro continentes e levando a cultura paraense a importantes festivais e eventos internacionais.

 Atualmente, Nazaco Gomes atua como instrutor musical e é idealizador da Orquestra Ribeirinha Amazônica, projeto social e educativo que promove a formação musical de crianças e adolescentes da Ilha do Combu, contribuindo para a inclusão social, o fortalecimento da identidade cultural amazônica e a preservação dos saberes tradicionais por meio da música. Sua trajetória é reconhecida pelo compromisso com a educação popular, a cultura comunitária e a formação de novas gerações de artistas e cidadãos.

Para quem deseja colaborar ainda mais, está em andamento a campanha “Rifa ao Mestre com Carinho”. Todo o valor arrecadado será revertido para o custeio do tratamento de saúde do artista, que há décadas atua na preservação, valorização e difusão da cultura afro-amazônica no Brasil e no exterior. 

Agende-se

Data: sexta-feira, 26
Hora: 18h
Local: Casa Arari – Travessa 14 de Março, 1154, Belém (PA)
Ingressos solidários: R$ 15,00

 

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Palavras-chave

Cultura

Renato Rosas

Mestre Nazaco Gomes
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