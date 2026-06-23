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Rodrigo Branco publica novo vídeo pedindo desculpas após condenação por racismo

O empresário disse que deseja que o caso "sirva de exemplo na luta contra o racismo".

Estadão Conteúdo
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Diretor de TV se desculpa por comentários racistas sobre Thelma e Maju. (Reprodução Instagram)

Condenado pela Justiça por comentários racistas feitos em 2020 contra Thelma Assis, vencedora do Big Brother Brasil 2020, Rodrigo Branco publicou novo vídeo de desculpas à ex-BBB e à jornalista Maju Coutinho por associar o sucesso das duas ao fato de serem negras. Em postagem no Instagram, o empresário disse que deseja que o caso "sirva de exemplo na luta contra o racismo".

"Já fiz um vídeo em 2020, fiz um vídeo em 2022, os dois estão publicados no meu feed, eu nunca apaguei, eu nunca tentei fingir que não aconteceu, nunca tentei esconder nada disso e não é agora que eu vou me esconder", diz o influenciador no vídeo, compartilhado na noite de segunda-feira, 22.

"No momento que eu soube da condenação, eu falei com o meu advogado, eu falei, não quero recorrer, não quero nada, eu quero cumprir integralmente o que foi determinado e hoje eu efetuei o pagamento de R$ 76.061,07 e eu entendo que assumir a responsabilidade é parte do aprendizado."

Afirmando ter cumprido a condenação "de cabeça erguida", Rodrigo disse que passou por seis anos de "muitas conversas difíceis", pontuando que, nos últimos anos, participou e divulgou diversos projetos sociais em apoio à causa antirracista. "O aprendizado nunca termina com uma sentença, com um pagamento, não termina com um vídeo de desculpas, é um exercício diário, um dia a dia, não tem outra forma."

"Quero, nominalmente, pedir desculpas à Thelma Assis, a Thelminha, à Maju Coutinho, à minha amiga pessoal Ju de Paulla, que tava comigo na live, e todas as outras pessoas que foram atingidas direta ou indiretamente com esse vídeo."

Nos comentários, Rodrigo recebeu apoio de famosos como Xuxa, Gominho e Deborah Secco. "Ro, achei de muita coragem e valia o que você fez… Errei muito e estamos aqui pra aprender e tentar errar menos... É que essa pauta dói muito e nós brancos nunca vamos entender essa dor", escreveu a apresentadora.

"A gente erra, aprende, se responsabiliza pelos nossos erros e faz diferente. Te amo e amo acompanhar sua evolução", comentou a atriz na postagem.

Adriane Galisteu e Astrid Fontenelle também estão entre os famosos que manifestaram apoio ao influenciador.

Relembre o caso

Comentando o BBB20 ao lado de Ju de Paulla, Rodrigo afirmou que a torcida pela vitória de Thelma no reality só existia "porque ela é negra" e argumentou que votar na eventual campeã seria uma forma de racismo.

Na mesma ocasião, o influenciador colocou em dúvida a trajetória de Maju, dizendo que a jornalista fazia parte de um grupo de pessoas negras que só haviam conquistado espaço por questões raciais. "Ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor", disse ele à época.

A condenação a Rodrigo veio em decisão da juíza Flávia Snaider Ribeiro, da 6ª Vara Cível de São Paulo, que ordenou o pagamento de R$ 40 mil a Thelma. O destino dos R$ 36 mil restantes não foi especificado.

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Palavras-chave

INFLUENCER/RODRIGO BRANCO/CONDENAÇÃO/RACISMO/THELMA ASSIS/COMENTÁRIO/VÍDEO/DESCULPAS
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