Pará integra programação da 21ª CineOP com exibição de curta-metragem

A 21ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, programada para o período de 25 a 30 de junho de 2026, exibirá uma seleção de filmes em diferentes formatos e temporalidades. O evento mantém o foco no tratamento do audiovisual como patrimônio material e imaterial. A programação é composta por obras históricas, produções contemporâneas, títulos restaurados, projetos desenvolvidos em ambientes educativos e conteúdos infantojuvenis. As exibições são estruturadas em consonância com os três eixos temáticos da mostra: História, Preservação e Educação.

O Pará está entre os 18 estados brasileiros com produções selecionadas para a programação, que também reúne obras de seis países. Além da cinematografia paraense, o circuito nacional conta com filmes do Rio de Janeiro (29), São Paulo (21), Minas Gerais (12) e Pernambuco (5), seguidos por representantes da Bahia, Paraná, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. O cronograma internacional é composto por títulos da Argentina, Colômbia, Uruguai, Bolívia, Estados Unidos e Alemanha.

VEJA MAIS

As exibições presenciais serão concentradas em três locais: o Centro de Artes e Convenções da UFOP, que abriga a sede do evento e o Cine-Teatro Petrobras; a Praça Tiradentes, que recebe o Cine-Praça para as cerimônias de abertura, encerramento e sessões ao ar livre; e o Cine-Museu, situado no Anexo do Museu da Inconfidência. Uma parcela da programação estará disponível sem custos por meio do endereço eletrônico oficial (www.cineop.com.br). O conjunto de obras soma 135 filmes, compostos por 33 longas-metragens, 4 médias-metragens e 98 curtas-metragens, distribuídos em 42 sessões.

Na categoria Cine-Expressão, o Pará é representado pelo curta “Carrinho de Rolimã – Uma aventura em alta velocidade”. Com 15 minutos de duração, a trama se desenrola através de uma competição de carrinho de rolimã na Ilha de Caratateua, no distrito de Outeiro, em Belém. Na narrativa, Dandará e Ayara querem participar da disputa, mas para isso precisam construir o veículo mais veloz e superar os desafios comuns da infância.

Com direção de Rafael Nzinga, o curta será exibido na sexta-feira (26), às 8h30, e no sábado (27), no mesmo horário. O Cine-Teatro Petrobras – Centro de Convenções é o local das duas exibições.

A 21ª CineOP realiza uma homenagem à cineasta Helena Solberg, com foco na exibição de sua filmografia. A sessão de abertura contará com as projeções de “A Entrevista” (1966), obra referenciada no segmento do cinema feminista nacional, e “Meio Dia” (1970). A mostra dedicada à diretora também inclui o documentário “Carmen Miranda: Bananas Is My Business” (1995), produção que analisa as diferentes facetas e a trajetória da artista brasileira no mercado cinematográfico de Hollywood.

A programação virtual da 21ª CineOP estará disponível com acesso gratuito internacional pelo site oficial (cineop.com.br). O catálogo digital reúne produções da Temática Histórica, incluindo dez obras dirigidas por Helena Solberg, a exemplo de “A Alma da Gente” (2013) e “Dupla Jornada” (1975), além do longa-metragem “Herbaria” (Leandro Listorti), que integra a Temática Preservação. Os curtas-metragens da sessão TV UFOP ficarão acessíveis no período de 26 de junho a 5 de julho. As transmissões dos debates e das cerimônias de abertura e encerramento serão realizadas pelo canal da Universo Produção no YouTube.