Faixa de pedestres ganha pintura em homenagem ao Dia Mundial do Orgulho LGBT, em Belém

A faixa de pedestres localizada no cruzamento da rua Antônio Barreto com a avenida Visconde de Souza Franco ganhou, nesta sexta-feira (26/6), em Belém, uma homenagem ao Dia Mundial do Orgulho LGBT, data celebrada no próximo domingo (28/6). O secretário de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém, Luciano de Oliveira, compartilhou em suas redes sociais a mudança de visual temporária no local em formato de arco-íris.

Segundo ele, a intervenção artística urbana traz o tema "Pare, Pense e Passe com Amor". “Realizada a pedido da Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social (Sepes), em parceria com o Grupo Homossexual do Pará (GHP), a iniciativa faz parte da Semana Municipal da Diversidade, que ocorre de 27 de junho a 3 de julho”, informou.

Luciano ressaltou que o objetivo da ação é celebrar o Dia Mundial do Orgulho LGBT, além de chamar a atenção de todos para a importância das políticas de proteção, inclusão e garantia de direitos.

“Esse cruzamento — que já é um ponto central de encontro, lazer e movimento na nossa cidade — agora também é um símbolo de respeito, visibilidade e inclusão. A iniciativa reforça o compromisso de Belém em garantir que todos possam ocupar as ruas com liberdade e segurança. No trânsito, nas praças e na vida: o respeito é sempre o melhor caminho!”, concluiu o secretário.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) esclareceu que este foi o único cruzamento que recebeu essa intervenção temporária e que não há outros pontos da cidade com esse tipo de sinalização viária em alusão à data.