Revisão em carros para férias: confira as principais medidas de segurança antes de viajar

Mais de 59 mil acidentes de trânsito, entre 2011 e 2020, foram provocados por problemas mecânicos em veículos, de acordo com o Atlas da Década de Ações para Segurança Viária, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A principal medida para prevenir panes, batidas e danos à vida é a revisão, que deve ser realizada em até 15 dias antes de viagens de férias programadas, segundo o mecânico Gerson Sousa. Proprietário de uma oficina de carros, ele recomenda o serviço antecipado para garantir que, ao pegar estrada, o motorista esteja seguro com todo o sistema.

VEJA MAIS

Gerson afirma que freio, pneus e suspensão são os pontos que devem receber maior cuidado. “É parte de segurança do carro. Porque, se quebrar alguma coisa na suspensão, a pessoa vai perder direção e o freio, quando frear, também. Pode bater o carro, pode capotar”, alerta. A falta de manutenção veicular é considerada infração, conforme o Artigo 230 - XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e corresponde a 7.041 ocorrências registradas em 2025 pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA).

Principais problemas

O mecânico conta que problemas de falha no freio são os mais comuns, além de superaquecimento do veículo. “Às vezes a pessoa não faz a revisão do arrefecimento e limpez. Botando aditivo, água desmineraliza, o sistema fica ok”, comenta. Gerson também destaca que é necessário revisar a bomba d'água, que garante a manutenção da temperatura correta do motor e prolonga a vida útil do carro.

Gerson Sousa, mecânico (Igor Mota / O Liberal)

O taxista Josué Gomes de Aguiar, de 60 anos, costuma trabalhar mais durante o mês de julho, visto que aumenta o número de viagens dentro de Belém e para outros locais. Santa Izabel do Pará, Castanhal e Mosqueiro são alguns dos principais destinos, mas, antes de qualquer corrida longa, a ida à oficina é certa.

“Chega muito carro com pneu desgastado, suspensão irregular, porque aqui a gente tem uma área de muita ‘buraqueira’. Chegam muito essas questões aqui pra gente revisar. Isso na estrada é muito perigoso”, fala Gerson. O mecânico indica que condutores levem os veículos com antecedência, pois, além da verificação do carro, a demanda aumenta em cerca de 70% no período de veraneio.

Trabalhando no ramo há 25 anos, Josué esteve com Gerson para a checagem final do carro antes de partir para Mosqueiro, a serviço de uma cliente. “Geralmente [faço] a revisão de óleo, pneu e o freio. É o mais que é viável para a estrada, dá uma segurança para viajar”, fala.

Josué Aguiar, O Liberal (Igor Mota / O Liberal)

Para a viagem, Gerson sugere que cada motorista leve carregador de bateria previamente testado. Em casos de problemas na estrada, a indicação é encontrar um local seguro para estacionar. “Se for problema de aquecimento: parar o carro, abrir o capô e deixar esfriar”, explica.

Atenção à elétrica

O mecânico Natalino Barbosa, colega de Gerson, chama a atenção dos motoristas às questões elétricas do veículo. “É importante verificar o sistema de iluminação na parte de pisca, freio e faróis, porque ele vai pegar estrada e, de repente, pega uma estrada à noite ou na chuva. Então, ele tem que estar atento a essas coisas. Vai viajar com a família e tem que viajar com segurança”, fala.

Natalino Barbosa, mecânico (Igor Mota / O Liberal)

Natalino recomenda que o condutor olhe com cautela ao painel do carro, local onde há sinalização de códigos de falhas. Ao notar qualquer diferença ou luz acesa, o mecânico orienta levar “logo para uma oficina. Ou o eletricista ou o mecânico vai passar o scanner e vai identificar que existem lâmpadas queimadas ou até mesmo problema de injeção, ou a parte de lubrificação do motor”. Ele destaca que as complicações mais recorrentes são no alternador do veículo, responsável por transformar a energia mecânica em elétrica, alimentando os equipamentos elétricos e o sistema de ignição eletrônica.

Checklist de revisão antes de viajar

Verificar pneus, freios e suspensão;

Conferir óleo, água e sistema de arrefecimento;

Levar carregador de bateria previamente testado;

Observar sinais luminosos no painel;

Testar o veículo antes de pegar estrada;

Avaliar todo o motor do carro.