Férias de julho: veja como regularizar a CNH e o licenciamento do carro antes de viajar

Com a aproximação das férias escolares de julho e o aumento da movimentação nas rodovias paraenses, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) orientou os condutores a verificarem a situação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do licenciamento do veículo antes de pegar a estrada. Segundo o o Detran, a regularização dessas documentações é uma etapa importante no planejamento da viagem, evitando transtornos durante fiscalizações e garantindo que condutores e veículos estejam aptos a circular de forma regular.

Como regularizar a CNH

Para as CNHs que vão vencer, os condutores devem fazer a renovação, por tanto, basta conferir a data de validade da habilitação e, em caso de vencimento, iniciar o processo de renovação pelo site do Detran. Na aba “CNH”, é possível agendar o atendimento em um dos postos do órgão para emissão da taxa de renovação, que também pode ser gerada diretamente pela internet.

Após o pagamento do boleto e a compensação bancária, que pode ocorrer em até 72 horas úteis, o usuário deve realizar o agendamento da biometria e, posteriormente, dos exames médico e psicotécnico, quando exigidos. Concluídas as etapas, a nova CNH é emitida e enviada ao endereço cadastrado pelo condutor.

O Detran alerta que dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias configura infração gravíssima, sujeita à multa de R$ 293,47, além da retenção do veículo até a apresentação de um condutor devidamente habilitado. Outro detalhe é que, conforme deliberação recente do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), CNHs vencidas entre 5 de junho de 8 de setembro deste ano estão com os prazos de renovação prorrogados até 9 de outubro.

Como regularizar o licenciamento

Os proprietários também devem verificar a situação do licenciamento do veículo antes de viajar. O documento é obrigatório e comprova que o veículo está regularizado perante os órgãos de trânsito e autorizado a circular nas vias públicas.

A emissão do licenciamento pode ser feita pelo site do Detran. Para isso, basta informar a placa do veículo, o número do Renavam e o CPF do proprietário para gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). O serviço também está disponível presencialmente na sede do órgão, nos postos avançados e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

Antes de efetuar o pagamento, é necessário verificar a existência de multas ou outros débitos vinculados ao veículo. Pendências registradas pelo Detran ou por outros órgãos de trânsito, como prefeituras e Polícia Rodoviária Federal, impedem a conclusão do processo. Após a quitação de todas as obrigações, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) fica disponível em formato digital para acesso do proprietário.

Circular com veículo não licenciado também é infração gravíssima. Além da multa e do registro de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o veículo pode ser removido ao pátio até que a situação seja regularizada.

Consulta simples pode evitar interrupção do lazer

A orientação é que os condutores aproveitem os dias que antecedem as férias para conferir a documentação antes de definir o roteiro da viagem. Uma consulta simples pode evitar que o lazer seja interrompido por pendências que poderiam ter sido resolvidas com antecedência, especialmente em um período de maior movimentação nas estradas e de reforço das ações de fiscalização.

Renata Coelho, diretora-geral do Detran Pará, destacou que muitos condutores só percebem que a documentação está irregular quando já estão organizando uma viagem. “É muito comum que as pessoas deixem para verificar a documentação na véspera da viagem e acabam encontrando alguma pendência. Por isso, a orientação é que essa conferência seja feita com antecedência. Verificar a validade da CNH e a situação do licenciamento do veículo é uma medida simples que evita transtornos e garante uma viagem mais tranquila e segura”, ressalta.

Serviço – verifique antes de viajar:

CNH

Conferir a data de validade da habilitação;

Solicitar a renovação pelo site do Detran em caso de vencimento;

Agendar biometria e exames, quando exigidos;

CNH vencida há mais de 30 dias gera multa de R$ 293,47 e retenção do veículo.

Licenciamento

Consultar a situação do veículo pelo site do Detran;

Verificar a existência de multas ou débitos pendentes;

Emitir e pagar o DAE;

Baixar o CRLV digital após a regularização.

Atenção!

Veículo sem licenciamento está sujeito a uma multa e remoção ao pátio.

As férias de julho costumam registrar reforço na fiscalização nas rodovias estaduais e federais.



FONTE: DETRAN PARÁ