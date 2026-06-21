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Bairros de Belém ficam sem água após tubulação ser atingida por maquinário de obra

Paralisação no abastecimento começou às 22 horas de sábado, segundo a Águas do Pará, que trabalha para solicitar o problema

O Liberal
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Rede afetada é a principal adutora responsável por levar água da Estação de Tratamento para as áreas da capital (Foto: Thiago Gomes | Arquivo O Liberal)

O abastecimento de água foi interrompido em diversos bairros de Belém após uma adutora principal ser atingida por maquinário de obra realizada na avenida João Paulo II com a avenida Doutor Freitas. A Águas do Pará informou que a paralisação do fornecimento ocorreu às 22h de sábado para permitir o reparo, com previsão de retorno gradativo ao longo do dia de hoje.

A concessionária trabalhava desde a tarde de sábado para solucionar a ocorrência sem interromper o abastecimento. Porém, às 22h, a paralisação do fornecimento pela Estação de Tratamento (ETA) do Bolonha tornou-se necessária, segundo a empresa. A medida visou permitir o prosseguimento do serviço, dado o grande volume de água no local da escavação onde se encontra a tubulação danificada.

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A rede afetada é a principal adutora responsável por levar água da Estação de Tratamento para as áreas da capital. Trata-se de uma tubulação de grande porte, com 600 mm de diâmetro – mais de meio metro. Sua estrutura antiga de ferro fundido torna o reparo mais complexo, exigindo o corte e a substituição do trecho comprometido.

Bairros afetados pela interrupção

Os bairros impactados pela interrupção no fornecimento de água são:

  • Guamá
  • Cremação
  • Condor
  • São Brás
  • Fátima
  • Canudos
  • Pedreira
  • Montese (Terra Firme)
  • Universitário
  • Jurunas
  • Telégrafo
  • Sacramenta

Adicionalmente, partes dos bairros de Nazaré, Marco, Batista Campos e Barreiro também foram afetadas.

Outro caso

Em maio deste ano, uma escavadeira atingiu uma tubulação na avenida João Paulo II, no Curió-Utinga, em Belém. Na ocasião, moradores relataram que o abastecimento de água ficou fraco nas torneiras das unidades residenciais e estabelecimentos comerciais do bairro. O veículo que bateu na tubulação e provocou o vazamento pertencia à frota da obra do viaduto que está em construção no trecho. A concessionária Águas do Pará enviou uma equipe ao local para reparo do problema técnico.

A Águas do Pará agradeceu a compreensão dos moradores e reforçou que permanece à disposição da população. Os canais de atendimento incluem o telefone 0800 091 0091 (ligação e WhatsApp) e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS.

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