Carro com suspeita de placa clonada é apreendido na PA-124, em Salinópolis

Um carro com suspeita de placa clonada foi apreendido na manhã de sexta-feira (19), rodovia PA-124, em Salinópolis, no nordeste do Pará. O veículo, um Ford Ka vermelho, foi identificado após o sistema de monitoramento do Detran registrar mais de 200 passagens, em poucos dias, entre os municípios de Vigia de Nazaré, Santa Maria do Pará e Salinópolis.

A movimentação considerada atípica levantou a suspeita de adulteração. Em consulta à base de dados do Detran, os agentes constataram que o veículo original está registrado em Belém. O proprietário foi contatado por telefone e afirmou que não esteve nas cidades nos dias e horários indicados pelo videomonitoramento.

Ao ser questionado pelos agentes, ele informou que havia comprado o carro de outra pessoa e desconhecia a irregularidade. Motorista e veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Salinópolis para registro da ocorrência e providências cabíveis.

A identificação das irregularidades no trânsito ocorre por meio de câmeras inteligentes e cruzamento de dados em tempo real, permitindo que as equipes operacionais sejam acionadas imediatamente. "O sistema identifica o suspeito, mas é o trabalho técnico e criterioso da equipe de campo que permite a verificação dos fatos e a adoção das providências legais cabíveis", destaca o diretor Técnico-Operacional do Detran, Bento Gouveia.

Segundo ele, a relevância desse trabalho vai muito além da fiscalização do trânsito. "Um veículo clonado pode ser utilizado para a prática de crimes diversos, além de causar sérios transtornos ao proprietário legítimo, que muitas vezes passa a receber multas e notificações por infrações que jamais cometeu. Ao identificar e retirar de circulação veículos com suspeitas de fraude, o Detran contribui diretamente para a proteção dos cidadãos e para o fortalecimento da segurança pública", ressaltou o diretor.