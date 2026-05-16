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Moradores relatam falta d’água em Igarapé-Açu

A empresa Águas do Pará informou que o reparo no sistema de bombeamento que atende Igarapé-Açu foi concluído no início da tarde deste sábado (16)

O Liberal
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Moradores relatam falta d’água em Igarapé-Açu. (Reprodução)

Moradores do município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, relatam problemas recorrentes no abastecimento de água na cidade. Procurada neste sábado (16), a Águas do Pará informou que o reparo no sistema de bombeamento que atende o município foi concluído no início da tarde e que o abastecimento “já opera normalmente” em Igarapé-Açu.

Em publicações nas redes sociais, eles mencionam a frequência da falta de água nas torneiras e afirmam que, quando o abastecimento ocorre, a água chega com baixa pressão, mau cheiro e gosto desagradável. “A água chega fraca nas torneiras, com mal cheiro e gosto ruim, imprópria para consumo”, escreveu um morador nas redes sociais.

De acordo com a concessionária, o serviço foi necessário após a entrada de ar na bomba principal registrada na sexta-feira (15). Equipes da empresa atuaram de forma emergencial para executar o conserto e restabelecer a operação do sistema.

A Águas do Pará afirmou ainda que, até o momento, não registrou alteração na qualidade da água distribuída após o início da operação da empresa no município. A concessionária informou que segue monitorando o sistema e realizando análises operacionais e de qualidade da água.

A empresa destacou também que assumiu a operação do sistema de abastecimento de Igarapé-Açu no dia 6 de abril e que já iniciou um plano de modernização operacional para aumentar a segurança do abastecimento no município. Entre as medidas em andamento estão a recuperação de equipamentos, implantação de estruturas de reserva operacional e reativação de unidades que estavam sem funcionamento, com foco em garantir maior regularidade e reduzir riscos de interrupções no sistema.

Veja a nota na íntegra da Águas do Pará:

A Águas do Pará informa que o reparo no sistema de bombeamento que atende Igarapé-Açu foi concluído no início da tarde deste sábado (16) e o abastecimento já opera normalmente no município.

O serviço foi necessário após a entrada de ar na bomba principal registrada na sexta-feira (15). Equipes da concessionária atuaram de forma emergencial para executar o conserto em geral e restabelecer a operação do sistema.

A Águas do Pará esclarece ainda que, até o momento, não registrou alteração na qualidade da água distribuída após o início da operação da empresa no município. De toda forma, as equipes seguem monitorando o sistema e realizando análises operacionais e de qualidade da água.

A concessionária reforça que assumiu a operação do sistema de abastecimento de Igarapé-Açu no dia 6 de abril e já iniciou um plano de modernização operacional para aumentar a segurança do abastecimento no município. Entre as medidas em andamento estão a recuperação de equipamentos, implantação de estruturas de reserva operacional e reativação de unidades que estavam sem funcionamento, com foco em garantir maior regularidade e reduzir riscos de interrupções no sistema.

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