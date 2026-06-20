Abertura Usinas da Paz de Santarém e Óbidos podem atender 4,7 milhões de habitantes

Com a entrega de duas novas Usinas da Paz na região do Baixo Amazonas, em Santarém, na próxima terça-feira (23), e em Óbidos, na quinta-feira (25), cerca de 15 milhões de atendimentos devem ser alcançados, ainda em julho, pelos espaços voltados à atenção em educação, saúde, cultura, esporte e qualificação profissional no Pará. Já foram entregues no total 33 instalações na capital e no interior. O avanço firma as Usinas da Paz como um dos maiores projetos integrados de cidadania e segurança do Brasil e da América Latina.

Desde 2021, quando a primeira Usina da Paz foi inaugurada, a rede já garantiu mais de 14 milhões de atendimentos em todo o Estado, consolidando-se como uma das mais relevantes políticas públicas de cidadania e inclusão social do Brasil. Com a abertura das novas duas Usinas da Paz de Santarém e Óbidos, os espaços agora passam a ser referência para mais de 4,7 milhões de habitantes alcançados nos municípios onde as 33 UsiPaz estão em funcionamento - ampliando a presença do programa a regiões que concentram mais da metade da população paraense.

”As Usinas da Paz são hoje reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. São espaços que mostram para onde caminham as politicas do governo do Pará, as nossas prioridades, o nosso trabalho para acelerar as políticas sociais, de cidadania, para melhorar a vida da população. As Usinas da Paz são para todos. São locais de oportunidades para jovens, para crianças, para idosos, para mulheres e homens de todas as idades. Para desenvolverem talentos, para melhorarem suas vidas e para terem mais paz. Elas ocupam territórios e também fortalecem a segurança pública. Esses são espaços gratuitos, que capacitam pessoas para o presente e para o futuro do Pará”, ressalta a governadora Hana Ghassan.

As novas unidades da Usina da Paz de Santarém e Óbidos chegam em um momento de forte crescimento do programa - reforçando o compromisso da gestão estadual em ampliar o acesso da população a serviços gratuitos de cidadania, educação, saúde, cultura, esporte e qualificação profissional em todo o Estado.

Somente em 2026, o Pará alcançará 13 novas Usinas da Paz, entregues em municípios estratégicos de diversas regiões paraenses, fortalecendo a rede de proteção social e ampliando o alcance das políticas públicas voltadas à população do Estado.

O projeto, criado e coordenado pelo governo do Pará, já transformou a realidade de milhares de famílias paraenses, oferecendo em cada UsiPaz mais de 70 serviços gratuitos, em um único espaço, promovendo inclusão social, redução da violência, oportunidades e fortalecimento comunitário.

Cada unidade conta com uma estrutura moderna e multifuncional, planejada para atender pessoas de todas as idades. Os complexos reúnem espaços como consultórios para atendimentos de saúde, biblioteca, salas de informática e robótica, complexo poliesportivo, piscinas, academias, ambientes destinados a cursos de qualificação profissional e oficinas, além de espaços voltados à prática cultural e aos atendimentos social, psicológico e jurídico.

EXPECTATIVA - Em Santarém, a espera pela inauguração mobiliza moradores do bairro Maracanã, que aguardam a chegada dos serviços e atividades oferecidos pela nova Usina da Paz. Para a professora Jeize Martins, a abertura do espaço representa muitas oportunidades para a comunidade.

“A Usina da Paz de Santarém é uma conquista para a nossa cidade e toda a região. Nossa expectativa é grande para as atividades que serão realizadas dentro do complexo. É uma obra que vai contribuir e dar oportunidade para a nossa juventude e para a comunidade em geral”.

A dona de casa Mônica Borges, moradora do vizinho bairro de Santarenzinho, destacou a importância que o novo espaço terá para toda a comunidade.

“A Usina da Paz é uma obra muito importante para a nossa cidade, e vai oferecer serviços para crianças, jovens e adultos. Isso é muito importante para mim, como mãe de duas crianças. É uma obra que vai fortalecer muito a população. Minha expectativa é muito grande, e eu pretendo aproveitar tudo o que a usina vai nos oferecer”, planeja.

Usinas da Paz avançam pelo Pará

Além dos novos espaços a serem entregues em Santarém e Óbidos, o Pará já conta com Usinas da Paz distribuídas pelos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Barcarena, Cametá, Castanhal, Capanema, Salinópolis, Igarapé-Miri, Moju, Bragança, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Abaetetuba, Tomé-Açu, Itaituba, Tucuruí, Paragominas, Marabá, Altamira, Redenção, Parauapebas, Canaã dos Carajás e São Félix do Xingu.

Mais cinco novas unidades seguem em construção nos municípios de Ananindeua (segunda unidade, no bairro Distrito Industrial), Viseu, Breves, Portel e Parauapebas (segunda unidade), dando continuidade ao processo de expansão da rede de assistência social e cidadania.

A meta do governo do Estado é ampliar cada vez mais o alcance do programa, consolidando uma política pública reconhecida por integrar serviços essenciais e promover a cultura de paz em todo o Pará.