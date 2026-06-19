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Minha Casa, Minha Vida: Pará terá 8.125 novas moradias em 86 municípios

Pará se destaca na região Norte como líder em propostas selecionadas, com mais de 8,1 mil novas casas anunciadas.

O Liberal
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Residencial Viver Mosqueiro foi entregue recentemente (Foto: Lucas Lima | MCID)

O Pará será contemplado com 8.125 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Entidades, em 86 municípios, conforme divulgado pelo Ministério das Cidades. O estado está entre os beneficiados na seleção nacional que prevê a construção de 85 mil moradias em todo o país. 

Ao longo da semana, as Portarias nº 697 e nº 698 detalharam os municípios paraenses e as entidades selecionadas para receber os empreendimentos. O anúncio foi feito na última sexta-feira (12), no Palácio do Planalto, durante cerimônia com a presença do presidente Lula e do ministro das Cidades, Vladimir Lima. 

De acordo com informações da pasta, o Pará é líder em seleções do MCMV Rural na Região Norte, com 12,64% da meta física em relação ao total de 50 mil moradias em todo o país.  Esse total representa, segundo o Ministério das Cidades, quase o dobro do segundo estado nortista do ranking, Amazonas, que abrangeu 6,5% da meta. Os sete estados nortistas representam 26,17% da meta nacional, com um total de 13.084 unidades habitacionais selecionadas.

O Pará também ampliou a quantidade de municípios atendidos pelo MCMV Rural: foram selecionadas 6.320 moradias em 86 municípios paraenses, número superior aos 51 escolhidos na última seleção. Já no Entidades, foram selecionadas 1.805 unidades habitacionais em 12 empreendimentos em cinco municípios: Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides e Oriximiná. 

Nacional

Em todo o Brasil, são 50 mil novas unidades do Minha Casa, Minha Vida Rural e 35 mil moradias na modalidade Entidades, avançando a meta do programa. Originalmente, o Ministério das Cidades previa, em 2025, a contratação de 30 mil moradias nas áreas rurais e 21 mil moradias no Entidades. O investimento total previsto nesta seleção é de R$ 10 bilhões em recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

De acordo com o ministro Vladimir Lima, o Minha Casa, Minha Vida tem conquistado recordes, o que demonstra que havia um contingente de demanda habitacional elevado, em especial no que se refere às famílias de baixa renda. “Mais de 50% das contratações do MCMV, seja com recursos da OGU, do FGTS ou do Fundo Social, são voltadas para Faixa 1, que são justamente as famílias de menor renda neste país”, pontuou. 

“Essas duas modalidades (Rural e Entidades) são diferentes e especiais para o Minha Casa, Minha Vida, porque quem decide é quem vive a dor. É quem vive a falta de moradia. É quem não tem um teto para morar e não tem um quarto para dormir. Associações de bairro, cooperativas, entidades sem fins lucrativos: no meu entendimento e de toda a equipe do Ministério das Cidades, vocês são a alma deste programa. São os verdadeiros protagonistas que fazem com que as casas cheguem à população e às famílias que mais precisam”, concluiu Vladimir Lima.

O presidente Lula ressaltou que a conquista da casa própria é um dos momentos mais marcantes na vida de qualquer brasileiro e a participação popular e das associações/entidades é essencial para que as políticas sociais cheguem às pessoas. “Vocês são o farol que vai fazer com que o governo cumpra cada palavra com que ele se comprometeu durante o mandato. Se hoje temos casas melhores, residenciais com área de churrasqueira e biblioteca, apartamentos maiores e com varanda, é porque vocês cobraram e vocês, entidades da sociedade, fizeram acontecer”, comentou.

Veja a quantidade de habitações selecionadas por município no Pará

MCMV Rural:

1. Abaetetuba - 100 UH
2. Acará - 100 UH
3. Almeirim - 50 UH
4. Anajás - 100 UH
5. Ananindeua- 70 UH
6. Anapu - 50 UH
7. Augusto Corrêa - 100 UH
8. Aurora do Pará - 50 UH
9. Aveiro - 100 UH
10. Baião - 100 UH
11. Barcarena - 150 UH
12. Belém - 150 UH
13. Benevides - 50 UH
14. Bom Jesus do Tocantins - 50 UH
15. Bonito - 50 UH
16. Bragança - 100 UH
17. Brejo Grande do Araguaia - 50 UH
18. Breu Branco - 100 UH
19. Breves - 120 UH
20. Bujaru - 100 UH
21. Cachoeira do Arari - 50 UH
22. Cachoeira do Piriá - 50 UH
23. Cametá - 50 UH
24. Capanema - 150 UH
25. Castanhal - 150 UH
26. Colares - 100 UH
27. Conceição do Araguaia - 50 UH
28. Concórdia do Pará - 50 UH
29. Curralinho - 50 UH
30. Curuçá - 50 UH
31. Faro - 100 UH
32. Garrafão do Norte - 50 UH
33. Gurupá - 100 UH
34. Igarapé-Açu - 95 UH
35. Igarapé-Miri - 100 UH
36. Inhangapi - 50 UH
37. Ipixuna do Pará - 75 UH
38. Irituia - 50 UH
39. Itaituba - 50 UH
40. Jacareacanga - 50 UH
41. Jacundá - 100 UH
42. Juruti - 100 UH
43. Limoeiro do Ajuru - 15 UH
44. Magalhães Barata - 100 UH
45. Marabá - 100 UH
46. Maracanã - 50 UH
47. Marapanim - 50 UH
48. Melgaço - 100 UH
49. Mocajuba - 40 UH
50. Moju - 100 UH
51. Monte Alegre - 50 UH
52. Muaná - 100 UH
53. Nova Timboteua - 100 UH
54. Novo Progresso - 50 UH
55. Novo Repartimento - 50 UH
56. Oeiras do Pará - 100 UH
57. Oriximiná - 50 UH
58. Palestina do Pará - 80 UH
59. Paragominas - 80 UH
60. Parauapebas - 140 UH
61. Piçarra - 50 UH
62. Ponta de Pedras - 70 UH
63. Portel - 50 UH
64. Porto de Moz - 50 UH
65. Primavera - 50 UH
66. Quatipuru - 50 UH
67. Redenção - 50 UH
68. Rio Maria - 50 UH
69. Salinópolis - 100 UH
70. Salvaterra - 50 UH
71. Santa Izabel do Pará - 50 UH
72. Santa Maria do Pará - 20 UH
73. Santarém - 100 UH
74. Santarém - 50 UH
75. Santo Antônio do Tauá - 80 UH
76. São Caetano de Odivelas - 50 UH
77. São Geraldo do Araguaia - 50 UH
78. São João da Ponta - 100 UH
79. São João de Pirabas - 50 UH
80. São João do Araguaia - 50 UH
81. São Sebastião da Boa Vista - 50 UH
82. Senador José Porfírio - 50 UH
83. Tomé-Açu - 50 UH
84. Tracuateua - 65 UH
85. Ulianópolis - 50 UH
86. Viseu - 120 UH

MCMV Entidades:

1. Ananindeua - 672 UH (4 empreendimentos)
2. Barcarena - 50 UH (1 empreendimento)
3. Belém - 791 UH (5 empreendimentos)
4. Benevides - 192 UH (1 empreendimento)
5. Oriximiná - 100 UH (1 empreendimento)

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