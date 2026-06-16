Governo do Pará altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo; veja os horários

O Governo do Pará publicou nesta terça-feira (16) um decreto que altera, de forma excepcional, o expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Assinado pela governadora Hana Ghassan Tuma, o texto considera a necessidade de organização do funcionamento da administração estadual durante as partidas da Seleção.Pelas regras estabelecidas, o encerramento do expediente poderá ser antecipado nos dias de jogos, conforme o horário das partidas.

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Nos jogos às 14h, os servidores poderão se ausentar a partir das 11h. Quando a partida ocorrer às 16h, a saída será permitida a partir das 13h. Já nos jogos às 17h e 18h, o expediente poderá ser encerrado a partir das 14h e 15h, respectivamente.

Nos casos de jogos às 19h, a liberação ocorre a partir das 16h. Para partidas às 21h30, os servidores poderão se ausentar a partir das 18h30, desde que o expediente regular vá além desse horário. Já nos jogos às 22h, a saída será autorizada a partir das 19h, também considerando o horário habitual de trabalho.

O decreto estabelece ainda que órgãos que atuam em áreas essenciais, como saúde, segurança pública, arrecadação, parques, museus, teatros e espaços turísticos, deverão manter escalas de serviço para garantir a continuidade do atendimento à população.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia