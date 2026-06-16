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Mexicano é demitido após fazer gesto racista contra sul-coreana na Copa do Mundo

Após a repercussão negativa do vídeo, empresa mexicana anunciou o afastamento dele da função de presidência.

Gabrielle Borges
fonte

Homem fez um gesto puxando os cantos dos olhos, em referência ofensiva a pessoas asiáticas. (Reprodução/Terra)

Um torcedor mexicano foi demitido após protagonizar um gesto considerado racista durante uma transmissão ao vivo da influenciadora sul-coreana Yoon Su Jin, em meio à cobertura da Copa do Mundo. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e gerou forte reação do público.

Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Independent, Miramontes ocupava o cargo de presidente do Colégio de Engenheiros de Geomática e Topografia do Estado de Jalisco, no México. Após a repercussão negativa do vídeo, a instituição anunciou o afastamento dele da função.

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Nas imagens publicadas pela influenciadora, Yoon aparece interagindo com torcedores mexicanos enquanto grava conteúdo em clima descontraído. Ao perceber a câmera, um homem identificado como Ulises Fernando Bernal Miramontes faz um gesto puxando os cantos dos olhos, em referência ofensiva a pessoas asiáticas, e ri logo em seguida.

A influenciadora muda imediatamente a expressão após notar a atitude. Na legenda da publicação, ela comentou sobre o episódio: “Você viajou para a Copa do Mundo… e sofreu racismo”.

Veja o momento

Diante da repercussão do caso, o mexicano se pronunciou publicamente e pediu desculpas pelo comportamento. Em nota, afirmou que refletiu sobre a situação e reconheceu a gravidade da atitude. “Lamento sinceramente tudo o que esta situação causou. Refleti bastante sobre o ocorrido e compreendo a responsabilidade que tenho neste momento”, declarou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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