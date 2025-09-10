Polícia da Espanha prende torcedor do Oviedo acusado de insulto racial a Mbappé

Dezessete dias após cometer ato racista contra o atacante francês Mbappé, do Real Madrid, ao ser flagrado por câmeras de televisão imitando uma "macaco" em direção ao jogador, um torcedor do Real Oviedo foi detido nesta quarta-feira. A polícia espanhol não revelou o nome do acusado.

Logo após a realização da partida entre Oviedo e Real Madrid, a liga espanhola entrou com uma ação na justiça cobrando ação da polícia local para que o "racista" fosse preso e multado pelos atos discriminatórios, o que ocorreu nesta quarta-feira.

Segundo as autoridades espanholas, "o torcedor foi detido após ser identificado durante uma investigação iniciada após uma denúncia oficial da liga espanhola." A polícia ainda disse que o torcedor foi acusado de fazer gestos e sons de macaco em direção ao astro do Real Madrid.

Os insultos racistas ocorreram aos 37 minutos do primeiro tempo da vitória do Madrid por 3 a 0 sobre o Oviedo, dia 24 de agosto, depois de o atacante Mbappé marcar o primeiro gol.

Mbappé é mais uma vítima da intolerância que assola o futebol espanhol e na qual o brasileiro Vini Júnior trava batalha há tempos. Os insultos raciais não param. Na semana passada, por exemplo, um torcedor do Espanyol acusado de insultar racialmente o atacante do Athletic Bilbao, Iñaki Williams, durante uma partida da liga espanhola, cinco anos atrás, aceitou um acordo para evitar a prisão.

Em maio, cinco torcedores do Valladolid que insultaram Vini Júnior em 2022 foram considerados culpados na primeira decisão na Espanha a condenar insultos racistas em um estádio como um crime de ódio. Ano passado, três torcedores do Valencia também foram condenados, a oito meses de prisão, após se declararem culpados de insultos raciais ao brasileiro.