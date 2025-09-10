Polícia da Espanha prende torcedor do Oviedo acusado de insulto racial a Mbappé Logo após a realização da partida entre Oviedo e Real Madrid, a liga espanhola entrou com uma ação na justiça Estadão Conteúdo 10.09.25 16h23 Dezessete dias após cometer ato racista contra o atacante francês Mbappé, do Real Madrid, ao ser flagrado por câmeras de televisão imitando uma "macaco" em direção ao jogador, um torcedor do Real Oviedo foi detido nesta quarta-feira. A polícia espanhol não revelou o nome do acusado. Logo após a realização da partida entre Oviedo e Real Madrid, a liga espanhola entrou com uma ação na justiça cobrando ação da polícia local para que o "racista" fosse preso e multado pelos atos discriminatórios, o que ocorreu nesta quarta-feira. Segundo as autoridades espanholas, "o torcedor foi detido após ser identificado durante uma investigação iniciada após uma denúncia oficial da liga espanhola." A polícia ainda disse que o torcedor foi acusado de fazer gestos e sons de macaco em direção ao astro do Real Madrid. Os insultos racistas ocorreram aos 37 minutos do primeiro tempo da vitória do Madrid por 3 a 0 sobre o Oviedo, dia 24 de agosto, depois de o atacante Mbappé marcar o primeiro gol. Mbappé é mais uma vítima da intolerância que assola o futebol espanhol e na qual o brasileiro Vini Júnior trava batalha há tempos. Os insultos raciais não param. Na semana passada, por exemplo, um torcedor do Espanyol acusado de insultar racialmente o atacante do Athletic Bilbao, Iñaki Williams, durante uma partida da liga espanhola, cinco anos atrás, aceitou um acordo para evitar a prisão. Em maio, cinco torcedores do Valladolid que insultaram Vini Júnior em 2022 foram considerados culpados na primeira decisão na Espanha a condenar insultos racistas em um estádio como um crime de ódio. Ano passado, três torcedores do Valencia também foram condenados, a oito meses de prisão, após se declararem culpados de insultos raciais ao brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol racismo Mbappé Oviedo torcedor prisão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 Futebol Remo e Vila Nova se reencontram na Série B com retrospecto equilibrado; confira Equipes já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais e se enfrentam no próximo sábado (13) 10.09.25 12h06 Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57