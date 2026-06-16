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Obras do sexto viaduto provocam novas interdições na avenida João Paulo II

Mudanças no trânsito ocorrem nos dias 16 e 18 de junho e devem permanecer ao longo de julho para avanço das obras na Região Metropolitana de Belém

O Liberal
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Obras do sexto viaduto provocam novas interdições na avenida João Paulo II. (Foto: Adriano Nascimento - Especial para O Liberal)

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) anunciou duas novas interdições temporárias na avenida João Paulo II para o avanço das obras do sexto viaduto da Região Metropolitana de Belém. As intervenções ocorrerão em dois momentos, nos dias 16 e 18 de junho, e fazem parte dos serviços necessários para a construção da nova estrutura viária.

Segundo o órgão, o trecho da avenida João Paulo II entre a avenida Perimetral e a passagem Cosme Damião foi liberado após a conclusão do assentamento de uma nova adutora. A liberação permitiu a implantação dos novos desvios, que permanecerão ao longo do mês de julho para garantir o andamento da obra.

O secretário de Infraestrutura e Logística do Pará (Seinfra) e diretor-geral do NGTM, Adler Silveira, destacou a importância da intervenção para a mobilidade urbana da capital. “Este novo viaduto é uma construção estratégica para eliminar mais um ponto de retenção crítica no trânsito de Belém, garantindo maior fluidez e segurança para milhares de motoristas diariamente. Nossas equipes estão trabalhando intensamente para cumprir o cronograma e liberar as pistas, entregando uma infraestrutura moderna que transforma a mobilidade e melhora a qualidade de vida da população”, afirmou.

Interdição no dia 16

A primeira alteração ocorre nesta terça-feira (16), no sentido de saída da capital, no trecho entre a travessa Doutor Enéas Pinheiro e o cruzamento com a avenida Perimetral. No local, as equipes realizarão o assentamento de uma adutora de 1.400 milímetros.

Com o trecho isolado, os motoristas que trafegam pela avenida João Paulo II em direção à saída da cidade deverão acessar a travessa Doutor Enéas Pinheiro para seguir tanto em direção à avenida Perimetral, que passará a operar em mão dupla, quanto para acessar a avenida Almirante Barroso, que funcionará em mão única.

Já os condutores que estiverem na avenida Perimetral e seguirem em direção à Almirante Barroso também precisarão utilizar a travessa Doutor Enéas Pinheiro. Os veículos que trafegam pela Almirante Barroso não poderão acessar a travessa durante a intervenção.

Interdição no dia 18

A segunda mudança será realizada na quinta-feira (18), no sentido centro de Belém. A alteração terá início antes da alameda Osvaldo Coelho e seguirá até a travessa Doutor Freitas.

Nesse trecho, será realizado o assentamento de uma adutora de 800 milímetros. Para contornar a área interditada, os motoristas serão direcionados para a pista contrária, que passará a operar em sentido único. O retorno à pista original ocorrerá no cruzamento com a travessa Doutor Freitas.

Motoristas relatam impactos e expectativas

As mudanças no trânsito já são percebidas por quem utiliza diariamente a Avenida João Paulo II e as vias próximas. O motorista de aplicativo Augusto Sandin, de 52 anos, afirmou que não tinha conhecimento detalhado das interdições.

“Na verdade, a gente vê isso de forma superficial por causa da correria do dia a dia. Mas, se for para melhorar o trânsito, tudo bem. Claro que causa transtornos, principalmente no início. E quando não há placas de aviso ou sinalização adequada, fica mais complicado”, disse ele. 

Segundo ele, as alterações afetam diretamente o trabalho de quem depende da mobilidade urbana. “Impacta diretamente na mobilidade. O trânsito fica mais lento e a gente acaba perdendo muito tempo, além de gastar mais combustível”, observou.

Apesar dos transtornos, Augusto espera que a obra traga benefícios para a população. “Espero que melhore a fluidez do trânsito. Essa é a expectativa”, falou.

Outro motorista de aplicativo ouvido pela reportagem, João Paulo Pinheiros Fonseca, de 27 anos, afirmou que também não tinha conhecimento prévio sobre as interdições. Apesar disso, disse que as mudanças não impactaram significativamente sua rotina.

“Não impactou muito, porque moro aqui perto e conheço alguns atalhos da região da João Paulo II. Então consegui me adaptar”, comentou.

Sobre a construção do novo viaduto, João Paulo também demonstrou expectativa positiva. “Espero que essa obra ajude a desafogar o trânsito na Almirante Barroso. Acho que essa é a expectativa de todo mundo”, disse.

O técnico de obra Raimundo Barbosa, de 58 anos, contou que já tinha conhecimento das interdições antes do início das mudanças. “A informação foi divulgada ontem no final da tarde, tanto na televisão quanto no rádio. Eu já tinha conhecimento e também conversei sobre isso com a minha filha, orientando ela também”, falou.

Raimundo espera que a obra seja concluída o mais rápido possível "para melhorar a vida de quem precisa passar por essa região todos os dias”.

Rotas alternativas

Durante o período das interdições, o NGTM orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas. Quem estiver na avenida Perimetral deve seguir pela Estrada da Ceasa até a passagem Elvira para retornar à avenida João Paulo II. Já os motoristas com destino a Marituba devem utilizar a avenida Perimetral até a avenida Liberdade para acessar o município.

Sobre o novo viaduto

A obra do viaduto da avenida João Paulo II tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026. A estrutura terá 5,5 metros de altura e 345 metros de extensão, contando com quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido. O objetivo é permitir que os veículos que trafegam pela avenida possam seguir sem necessidade de parada no cruzamento com a avenida Doutor Freitas.

Abaixo da pista elevada será construída uma rotatória que permitirá o acesso à avenida Perimetral e à avenida Doutor Freitas. A travessia entre as duas vias continuará ocorrendo normalmente por meio da rotatória.

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