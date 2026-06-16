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Vídeo de farinha rosa com sabor de beterraba faz sucesso em Óbidos: 'Só o luxo'

Nas redes sociais, o alimento fez sucesso pela criatividade, originalidade e visual único

Victoria Rodrigues
fonte

A produção da farinha rosa é feita em família. (Foto: Reprodução/ Instagram @marlisson_santos_gomes)

A farinha de mandioca tradicional do Pará costuma atrair olhares, despertar a curiosidade e dar água na boca em pessoas de diversas partes do Brasil, mas você já ouviu falar na farinha cor de rosa com sabor de beterraba? Produzido na pequena cidade de Óbidos, o alimento vem fazendo sucesso pela criatividade, originalidade e visual único, que encantou os paraenses e curiosos de outros estados do país pela internet.

O influenciador Marlisson Gomes, que costuma exibir o seu dia a dia na roça, mostrou como funciona o processo de produção. "Essa farinha foi inventada por mim e por minha esposa, e pra gente estar fazendo essa farinha não foi muito fácil, foram vários dias testando e errando até chegar o ponto de acertar. E depois que a gente aprendeu a fazer, agora todo mundo quer comer a nossa farinha com sabor de beterraba", explicou Gomes.

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O sucesso da farinha rosa de beterraba

Depois de assistirem aos vídeos sobre a farinha de beterraba, muitas pessoas elogiaram a incrementação de um legume saudável à receita. "Parabéns pela nova farinha, além da beterraba ser rica em muitos nutrientes. Parabéns pela simpatia da moça. Trabalho feito com alegria Deus abençoa", disse uma mulher. "Parabéns pelo talento! Deus abençoe vocês sempre", desejou um seguidor. "Só o luxo", destacou outra pessoa.

Em um dos vídeos publicados em seu perfil no Instagram, o produtor Marlisson Gomes também comentou que, além da farinha de beterraba, eles fazem farinha de abóbora, e alguns seguidores fizeram o pedido para que a família patenteasse as novas receitas e o modo de produção. "Já patentearam a invenção? Corram, porque a grande indústria vai já copiar e produzir em grande escala", escreveu uma quarta pessoa.

Além de Óbidos, a família está aceitando encomendas apenas de Santarém, Oriximiná e Manaus. "Aqui a gente trabalha por conta própria, é por isso que a gente faz os nossos vídeos, aí voces ficam 'Ah, a gente quer a farinha', mas nós não temos como mandar. Então fica bem dificil pra mim, eu espero que vocês entendam, mas agradeço muito por vocês estarem sempre compartilhando os nossos videos", disse Marlisson em um vídeo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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