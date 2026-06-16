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Política

Alepa aprova projeto que permite pagamento via Pix para evitar corte de água, gás e energia no Pará

Proposta aprovada pelos deputados obriga concessionárias a oferecerem a opção de pagamento instantâneo no momento da suspensão do serviço

O Liberal
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Na Sessão Ordinária desta terça-feira (16), realizada no plenário Newton Miranda, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária nº 638/2024 (Foto: Ozéas Santos | AID Alepa)

A Assembleia Legislativa do Pará aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (16), o Projeto de Lei nº 638/2024, do deputado Dirceu Ten Caten (PT), que obriga concessionárias de água, gás e energia elétrica a aceitarem o pagamento de débitos via Pix no momento do corte do serviço. A medida busca permitir que o consumidor regularize a situação imediatamente e evite a suspensão do fornecimento.

O autor do projeto destacou que ''ao oferecer mais uma opção de pagamento, adaptada à rotina moderna dos cidadãos, as empresas podem promover um maior engajamento no cumprimento das obrigações e, assim, contribuir para a redução da inadimplência por parte da população'', afirmou o parlamentar.

''Desse modo, com a aprovação deste projeto, as empresas poderão evitar cortes de serviços que, muitas vezes, ocorrem em razão da falta de pagamento, uma vez que a manutenção da continuidade dos serviços essenciais é fundamental para a qualidade de vida da população'', concluiu.

Acessibilidade

Os deputados também aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei nº 58/2025, de autoria do deputado Rogério Barra (PL). A proposta recomenda a disponibilização de mesas e cadeiras acessíveis para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos e gestantes nas praças de alimentação de shopping centers e centros comerciais do Pará.

Segundo a justificativa apresentada pelo parlamentar, a proposta recomenda a reserva de, no mínimo, 5% das mesas e cadeiras nas praças de alimentação para esses grupos de cidadãos, reconhecidamente mais vulneráveis ou com necessidades específicas de acessibilidade. ''Essas pessoas enfrentam dificuldades de mobilidade e, muitas vezes, são negligenciadas no planejamento dos espaços públicos e privados'', observou o deputado Rogério Barra.

Vale destacar que a medida está em conformidade com os princípios de acessibilidade previstos na legislação brasileira, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). A iniciativa reforça a importância de adaptar os espaços públicos e privados às necessidades de todos, promovendo maior conscientização e responsabilidade social por parte dos empreendimentos comerciais.

Violência contra animais

Os deputados estaduais aprovaram, também, o Projeto de Lei nº 193/2026, de autoria da deputada Andréia Xarão (MDB), que acrescenta dispositivos à Lei Estadual nº 8.843, de 2019, com o objetivo de ampliar as diretrizes de educação e prevenção da violência contra animais em todo o Estado.

Por fim, o plenário aprovou o Projeto de Lei Ordinária nº 463/2025, de autoria do deputado Ângelo Ferrari (União Brasil), que declara e reconhece como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará a Cachoeira Serra Azul, também conhecida como Cachoeira do Detão, localizada no município de Monte Alegre, na região oeste do Estado.

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