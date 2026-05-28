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Economia

Preço da farinha de mandioca recua em Belém, mas vendedores avaliam queda como tímida

Produto acumula redução de mais de 25% em 12 meses, segundo o Dieese/PA, mas comerciantes afirmam que impacto ainda é pequeno no bolso do consumidor

Jéssica Nascimento e Maycon Marte
fonte

Venda de farinha no Complexo da Pedreira. (Foto: Igor Mota)

O preço da farinha de mandioca voltou a apresentar queda em Belém em abril, de acordo com levantamento do Dieese/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O produto, considerado um dos principais itens da alimentação dos paraenses, registrou redução de 0,24% em relação a março e acumula queda de 25,11% nos últimos 12 meses. Apesar disso, vendedores de farinha afirmam que a redução ainda é tímida nas feiras e mercados da capital.

Segundo o Dieese/PA, o quilo da farinha foi comercializado em média a R$ 8,41 em abril deste ano, contra R$ 11,23 no mesmo período de 2025. A maior oferta do produto durante o período de colheita da mandioca ajuda a pressionar os preços para baixo, embora fatores climáticos e custos de transporte ainda influenciem diretamente o mercado.

Queda acompanha aumento da oferta

De acordo com o levantamento do Dieese/PA, a redução no preço da farinha ocorre em meio ao aumento da oferta da mandioca em várias regiões produtoras do Pará. O órgão destaca que o período entre abril e agosto costuma apresentar melhor rendimento da produção, favorecendo a redução dos preços nos mercados.

image (Foto: Igor Mota)

Ainda segundo o Dieese, o comportamento do mercado também sofre influência das condições climáticas, da logística de transporte e da demanda nas feiras livres e supermercados da capital paraense.

O estudo aponta que o preço médio do quilo da farinha saiu de R$ 10,64 em dezembro de 2025 para R$ 8,62 em janeiro deste ano, chegando a R$ 8,41 em abril.

Vendedores relatam redução discreta

Mesmo com os números apontando retração nos preços, comerciantes afirmam que a queda ainda não é percebida de forma significativa pelos consumidores.

O vendedor Antônio Lima explica que a redução ocorreu principalmente na farinha vinda de outros estados.

“O preço da farinha baixou, mas não foi tanto. Foi pouquinho. O que faz baixar é a farinha de fora, que vem de Pernambuco e também as chuvas”, afirmou.

Segundo ele, as condições climáticas impactam diretamente a produção da mandioca e, consequentemente, os preços. “Quando chove muito, puba a mandioca. Aí pra eles não perderem tem que fazer tudo. Aí aumenta o preço”, disse.

image Antônio Lima. (Foto: Igor Mota)

Antônio também destacou que a redução nos custos de compra não foi totalmente repassada ao consumidor final. “Quando baixou o preço, a gente também não quis baixar tanto. A gente baixou o preço da farinha de fora, a farinha de Pernambuco”, explicou.

De acordo com o comerciante, a saca da farinha de Pernambuco caiu de R$ 200 para R$ 150 nos últimos meses. “Não mudou muito para o preço que eu tô vendendo pro cliente final”, acrescentou.

O vendedor ainda avalia que a tendência de baixa pode durar pouco tempo. “Por ora, esse preço baixo deve durar 1 mês e meio”, afirmou.

Expectativa de nova redução no verão

A comerciante Rosimeire Nunes também considera que os preços ainda permanecem em um patamar elevado, apesar da tendência de queda apontada pelo Dieese.

“Normalmente o preço da farinha baixa no verão, mas ainda não tá baixando muito ainda. Tá no preço mediano ainda”, declarou.

Ela afirma que os valores pagos aos fornecedores continuam altos.

“Ainda não compramos com preço baixo. A saca ainda tá R$ 900, R$ 360. É no verão que a farinha baixa. Aqui, ainda não baixou nada. Tá o mesmo preço ainda”, disse.

Rosimeire acredita, porém, que os preços devem cair nos próximos meses. “A saca pra mim não mudou nada. Mas ainda vai baixar. Quando a saca baixa de preço, ela fica R$ 320”, explicou.

image Rosimeire Nunes. (Foto: Igor Mota)

Segundo a vendedora, a farinha de Bragança também segue com preços elevados. “A saca da farinha de Bragança de R$ 900 cai pra R$ 800 no período de baixa de preço”, completou.

Farinha segue essencial na mesa do paraense

Mesmo com a desaceleração nos preços, a farinha de mandioca continua sendo um dos produtos de maior peso na alimentação das famílias paraenses, principalmente entre as camadas de menor renda.

Para o Dieese/PA, a tendência para o primeiro semestre de 2026 é de manutenção dos preços em níveis mais baixos, com possibilidade de novos recuos pontuais, caso a oferta continue elevada durante o período de safra.

Comparativo dos preços da farinha de mandioca em Belém

  • Abril de 2025: R$ 11,23/kg

  • Dezembro de 2025: R$ 10,64/kg

  • Janeiro de 2026: R$ 8,62/kg

  • Março de 2026: R$ 8,43/kg

  • Abril de 2026: R$ 8,41/kg

Variações registradas pelo Dieese/PA

  • Queda em abril de 2026 (comparado a março): -0,24%

  • Acumulado de janeiro a abril de 2026: -20,96%

  • Acumulado dos últimos 12 meses: -25,11%

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