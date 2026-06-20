Idoso morre após passar mal dentro de agência bancária em Tomé-Açu
Vítima estava acompanhada da esposa quando sofreu um mal súbito na manhã deste sábado, em Quatro Bocas
Um idoso morreu após passar mal dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal na manhã deste sábado (20), no distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, nordeste do Pará. A idade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente.
Segundo informações de testemunhas, o homem estava acompanhado da esposa quando sofreu um mal súbito e caiu no chão da agência bancária. Inicialmente, a mulher acreditou que se tratava apenas de um desmaio e pediu ajuda para que colocassem uma bolsa sob a cabeça dele.
Atendimento
Ainda de acordo com relatos de pessoas que estavam no local, um cliente se ofereceu para verificar os sinais vitais do idoso. Ao realizar a checagem, ele constatou que a vítima já não apresentava sinais de vida.
A situação causou comoção entre clientes e funcionários que acompanhavam o atendimento na agência no momento da ocorrência.
Identificação
Até a publicação desta reportagem, a identidade do idoso não havia sido divulgada pelas autoridades. Também não foram informadas as circunstâncias exatas que levaram à morte nem se houve acionamento de equipes de emergência.
Apuração
A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o caso. Confira abaixo, na íntegra, a nota enviada pela corporação:
"A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como morte natural na Delegacia de Quatro Bocas”.
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