Idoso morre após passar mal dentro de agência bancária em Tomé-Açu

Um idoso morreu após passar mal dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal na manhã deste sábado (20), no distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, nordeste do Pará. A idade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente.

Segundo informações de testemunhas, o homem estava acompanhado da esposa quando sofreu um mal súbito e caiu no chão da agência bancária. Inicialmente, a mulher acreditou que se tratava apenas de um desmaio e pediu ajuda para que colocassem uma bolsa sob a cabeça dele.

Atendimento

Ainda de acordo com relatos de pessoas que estavam no local, um cliente se ofereceu para verificar os sinais vitais do idoso. Ao realizar a checagem, ele constatou que a vítima já não apresentava sinais de vida.

A situação causou comoção entre clientes e funcionários que acompanhavam o atendimento na agência no momento da ocorrência.

Identificação

Até a publicação desta reportagem, a identidade do idoso não havia sido divulgada pelas autoridades. Também não foram informadas as circunstâncias exatas que levaram à morte nem se houve acionamento de equipes de emergência.

Apuração

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o caso. Confira abaixo, na íntegra, a nota enviada pela corporação:

"A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como morte natural na Delegacia de Quatro Bocas”.