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Polícia

Raio atinge casal durante banho de mar em Outeiro e deixa dois feridos

O caso ocorreu enquanto as vítimas estavam no mar, no momento da descarga elétrica

O Liberal

Um raio caiu na água da praia Grande, em Outeiro, e atingiu um casal que estava no rio neste sábado (20). A mulher não ficou ferida, mas o homem morreu após ser eletrocutado.

Pelas imagens compartilhadas nas redes sociais, o incidente ocorreu em meio à chuva que caía. A descarga elétrica teria atingido a água nas proximidades do casal. O caso ocorreu enquanto as vítimas estavam no mar, no momento da descarga elétrica.

Informações preliminares apontam que, inicialmente, a mulher teria reagido após a descarga elétrica, enquanto o homem permanecia desacordado.

A mulher sobreviveu e ficou ferida, sendo encaminhada para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem detalhes sobre o atendimento prestado no local.

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