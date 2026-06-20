Raio atinge casal durante banho de mar em Outeiro; homem morreu e mulher teve ferimentos

Um raio caiu na água da praia Grande, em Outeiro, e atingiu um casal que estava no rio neste sábado (20). A mulher não ficou ferida, mas o homem morreu após ser eletrocutado.

Pelas imagens compartilhadas nas redes sociais, o incidente ocorreu em meio à chuva que caía. A descarga elétrica teria atingido a água nas proximidades do casal. O caso ocorreu enquanto as vítimas estavam no mar, no momento da descarga elétrica.

Informações preliminares apontam que, inicialmente, a mulher teria reagido após a descarga elétrica, enquanto o homem permanecia desacordado.

A mulher sobreviveu e ficou ferida, sendo encaminhada para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem detalhes sobre o atendimento prestado no local.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.