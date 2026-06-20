PM apreende no Amapá 6 kg de cocaína em barco que partiu de Belém

Uma denúncia anônima levou à apreensão de cocaína na noite de sexta-feira (19), em Macapá, capital do Amapá. A Polícia Militar interceptou uma carga de cerca de seis quilos da droga que havia partido de Belém a bordo de uma embarcação. Dois homens acabaram presos em flagrante durante a ação policial, que resultou ainda no recolhimento de insumos para o tráfico e aparelhos eletrônicos.

Os agentes monitoraram o momento em que o barco atracou no terminal amapaense. Um dos suspeitos desembarcou carregando uma mala de viagem e entrou em um automóvel de aplicativo. O veículo foi abordado logo em seguida pelos policiais, que localizaram seis pacotes do entorpecente escondidos na bagagem do passageiro.

Ao ser questionado pelas autoridades, o homem admitiu que faria a entrega do carregamento ilícito para outra pessoa na capital. A partir dessa informação, a equipe da Polícia Militar deslocou-se até uma residência situada no bairro Muca, na Zona Sul de Macapá. No local, o segundo suspeito tentou escapar ao notar a chegada da polícia, mas foi detido pelas equipes de segurança.

Polícia Civil investiga rede de tráfico de drogas interestadual

Dentro do imóvel vistoriado, os policiais apreenderam uma balança de precisão, três telefones celulares, dois relógios e materiais plásticos que seriam utilizados para embalar os entorpecentes. Os dois homens presos e todo o material confiscado foram conduzidos ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval. A Polícia Civil assumiu o caso para apurar se há mais pessoas envolvidas no esquema criminoso.