Filho é preso após exigir dinheiro da mãe idosa, agredi-la e descumprir medida protetiva em Santarém

Um homem identificado como Mayure Tadiello Silva Rabelo foi preso na noite de sexta-feira (19), suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa com mais de 70 anos, na rua Quixadá, no bairro Esperança, em Santarém. Com informações do site O Impacto.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a ocorrência foi atendida por uma guarnição do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), após acionamento feito pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop). O chamado partiu da irmã da vítima.

Dinheiro

Segundo o sargento Airon, o suspeito teria ido até a residência da mãe para exigir uma quantia de R$ 600. Conforme o policial, o homem já teria se apropriado anteriormente de recursos financeiros da vítima.

“Ele costuma tomar posse do dinheiro, já retirou algum dinheiro da conta dela, fez empréstimo consignado e, hoje, ele queria dinheiro lá. No momento que ela disse não, teve uma outra situação. Mayure acabou empurrando ela e derrubando no chão”, relatou o militar.

A idosa sofreu a queda após a agressão e o caso mobilizou os policiais até o endereço informado.

Proteção

Durante o atendimento da ocorrência, os agentes constataram que havia uma medida protetiva em vigor contra o suspeito. A determinação judicial o impedia de se aproximar da mãe, que, segundo a polícia, enfrenta diversos problemas de saúde.

O descumprimento da medida foi registrado juntamente com as denúncias de agressão.

Ameaças

Além da violência física, Mayure Tadiello também é suspeito de ter feito ameaças contra a própria mãe.

Após a intervenção policial, ele foi conduzido para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. O caso será investigado pelas autoridades competentes.