Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação Escudo Feminino III prende 40 pessoas e resgata mulher mantida em cárcere privado no Pará

Ação integrada das forças de segurança atendeu 1.152 mulheres, em nova etapa da operação em todo o Estado

O Liberal
fonte

Operação Escudo Feminino III reforçou o acompanhamento das medidas protetivas de mulheres vítimas de violência doméstica em todo o Pará. (Divulgação Agência Pará / Pedro Guerreiro)

A terceira fase da Operação Escudo Feminino encerrou com 40 prisões e 1.152 atendimentos a mulheres, além de ações de fiscalização, monitoramento e resposta imediata a ocorrências registradas em todo o Pará. Entre os registros da operação está o resgate de uma mulher, vítima de violência doméstica, que era mantida em cárcere privado, no município de Parauapebas.

A governadora Hana Ghassan, que lançou a operação na última quinta-feira (18), destacou a gravidade da ocorrência e a importância da atuação integrada das forças de segurança em todo o Estado.

“A Polícia Civil resgatou uma mulher mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro em Parauapebas. Ela foi encontrada presa, com sinais de agressão, em um cômodo da casa do agressor. Ele já foi identificado e está sendo procurado. Casos como esse mostram a importância de mudarmos este cenário. E eu garanto: nós vamos mudar. Quem cometer esse crime no nosso estado vai responder com o rigor da lei. No Pará, agressor de mulher não vai ter um dia de paz”, ressaltou a governadora Hana Ghassan.

Desde que passou a deflagrar as suas ações, em 16 de abril, a Operação Escudo Feminino ultrapassou a marca de 100 prisões realizadas nas três fases. Os resultados da nova edição da Operação Escudo Feminino reforçam a efetividade da atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento à violência contra a mulher em todo o Pará..

“Nosso compromisso é fazer com que as mulheres paraenses se sintam protegidas. Esse também é um recado claro aos agressores: criminoso não terá paz no nosso governo. Faremos quantas operações forem necessárias, para proteger as mulheres e garantir respostas efetivas para interromper os ciclos de violência”, afirmou Hana Ghassan.

A Operação Escudo Feminino é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e reuniu ações integradas da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e demais órgãos da rede de proteção, para intensificar o acompanhamento de medidas protetivas, ampliar o atendimento às vítimas e responsabilizar autores de violência.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) realizou o monitoramento em tempo real das ações em todo o Pará, garantindo resposta rápida e coordenação operacional das ocorrências.

A Polícia Científica do Pará atuou na operação com 51 procedimentos periciais realizados, incluindo exames de lesão corporal, sexologia forense, perícias em locais de crime e análises digitais, contribuindo para o suporte técnico às investigações. Já a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) reforçou o monitoramento de pessoas sob tornozeleira eletrônica e o acompanhamento de agressores com medidas restritivas.

O titular da Segup, coronel PM Ed-lin Anselmo, destacou que os resultados demonstram o fortalecimento da política permanente de proteção às mulheres. “A Operação Escudo Feminino consolida uma atuação integrada das forças de segurança e da rede de proteção para ampliar o atendimento, acompanhar medidas protetivas e agir rapidamente diante de situações de risco. Mais do que números, estamos falando de vidas protegidas e de respostas efetivas para interromper ciclos de violência”, destacou.

Ao longo da operação, as forças de segurança realizaram ações integradas de proteção, fiscalização e resposta imediata às ocorrências, totalizando 2.259 procedimentos operacionais.

Resgate – Entre os casos que marcaram a terceira fase da Operação Escudo Feminino está o resgate de uma mulher vítima de violência doméstica que era mantida em cárcere privado, no município de Parauapebas. A ocorrência foi registrada durante visitas de fiscalização e acompanhamento realizadas às mulheres beneficiárias de medidas protetivas de urgência.

A equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Parauapebas, da Polícia Civil, atuava na operação com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, quando recebeu informações que levaram à localização da vítima.

Inicialmente, os agentes estiveram no endereço cadastrado para acompanhamento da medida protetiva. No local, a mãe da vítima informou que estava sem contato com a filha desde o dia 10 de junho, e relatou a suspeita de que ela pudesse estar na residência do ex-companheiro.

Diante das informações, as equipes seguiram até o endereço indicado. Ao chegarem ao imóvel, o suspeito fugiu. A vítima foi localizada com sinais aparentes de agressões físicas e relatou que estava impedida de deixar o imóvel há aproximadamente uma semana.

Segundo o relato, durante o período em que permaneceu no local, ela foi submetida a agressões físicas e ameaças constantes. A vítima informou ainda que tentou sair da residência na noite anterior ao resgate, mas foi impedida, mediante violência e intimidação. No local, recebeu acolhimento e escuta especializada e foi encaminhada para atendimento médico e registro da ocorrência. O suspeito segue sendo procurado.

“No momento em que a equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Parauapebas chegou ao local, o foco foi garantir o atendimento imediato à vítima, que estava muito machucada e debilitada. Foi realizado o acolhimento e a escuta especializada. Apesar da fuga do suspeito, as diligências seguem de forma ininterrupta, para localizá-lo e efetuar a prisão”, informou o delegado-geral da Polícia Civil, Raimundo Benassuly.

Somadas as etapas realizadas em abril, maio e junho, já foram contabilizadas cerca de 4.752 mil mulheres atendidas em ações de acolhimento, proteção, fiscalização e fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher em todo o Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

Operação Escudo Feminino

combate ao feminicídio

violência contra a mulher
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Operação Escudo Feminino III prende 40 pessoas e resgata mulher mantida em cárcere privado no Pará

Ação integrada das forças de segurança atendeu 1.152 mulheres, em nova etapa da operação em todo o Estado

19.06.26 22h46

POLÍCIA

Ônibus sai da pista e tomba na PA-151; ninguém morreu

Ônibus com aproximadamente 30 passageiros saiu de Belém quando ocorreu o acidente de trânsito na região de Colônia Velha

19.06.26 21h39

POLÍCIA

Homem é encontrado esfaqueado dentro de residência no Marajó

Nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso, que ocorreu em uma residência localizada na Vila do Jubim, em Salvaterra

19.06.26 17h42

POLÍCIA

Homem suspeito de usar revólver falso após briga por dívida é preso pela polícia em Xingura

Na casa dele, as autoridades encontraram uma espingarda calibre .22

19.06.26 13h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Morre motociclista atingido por promotor de Justiça em Belém; família pede justiça

Ricardo Felipe do Rosário Rodrigues, de 27 anos, morreu na madrugada deste sábado (13/6), 19 dias depois de ser atingido por um carro na Augusto Montenegro

13.06.26 14h56

POLÍCIA

Homem é morto enquanto procurava pelo suspeito de matar o irmão dele no oeste do Pará

A principal hipótese das autoridades é de que um homem possa estar envolvido na morte dos dois irmãos

04.02.25 9h18

VIOLÊNCIA SEM LIMITE

Jovens são obrigadas a cavar a própria cova antes de serem executadas

As garotas, de 16 e 17 anos, teriam sido vítimas de uma guerra entre facções criminosas

22.03.21 22h19

POLÍCIA

Jovem morre após ser atingida por árvore durante tempestade em Rurópolis

O episódio ocorreu na comunidade São Mateus, que fica às margens da BR-163

18.06.26 13h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda