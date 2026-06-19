Homem é encontrado esfaqueado dentro de residência no Marajó
Nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso, que ocorreu em uma residência localizada na Vila do Jubim, em Salvaterra
Um homem foi encontrado esfaqueado na noite desta quinta-feira (18), em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. O caso foi registrado em uma residência localizada na Vila do Jubim e, até agora, é um mistério, assim como o estado de saúde da vítima. Nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso.
Segundo o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que uma equipe recebeu uma denúncia de que havia uma pessoa ferida a golpes de faca dentro de uma casa na comunidade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima com uma perfuração na parte frontal da coxa esquerda e uma lesão na região da boca.
Durante a ocorrência, uma mulher que estava na residência foi questionada sobre o episódio, mas negou qualquer envolvimento e afirmou que a própria vítima teria provocado os ferimentos, ainda conforme o Notícia Marajó. O homem recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Hospital Municipal Almir Gabriel.
A faca utilizada no caso foi localizada no pátio da residência por uma moradora da comunidade, que recolheu o objeto e o guardou em sua casa. Posteriormente, a faca foi apreendida pelos policiais.
Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao hospital municipal, onde passou por avaliação médica. De acordo com o Notícia Marajó, a equipe de saúde disse que o paciente apresentava intensa perda de sangue e corria risco de morte, sendo levado imediatamente para o centro cirúrgico. Até a tarde de sexta-feira (19/6), o estado de saúde atualizado dele não havia sido divulgado.
A mulher que estava na residência e a faca apreendida foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais e investigação das circunstâncias da ocorrência. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o episódio e aguarda retorno.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA