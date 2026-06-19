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Polícia

Homem é encontrado esfaqueado dentro de residência no Marajó

Nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso, que ocorreu em uma residência localizada na Vila do Jubim, em Salvaterra

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a faca que atingiu a vítima. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Um homem foi encontrado esfaqueado na noite desta quinta-feira (18), em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. O caso foi registrado em uma residência localizada na Vila do Jubim e, até agora, é um mistério, assim como o estado de saúde da vítima. Nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso. 

Segundo o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que uma equipe recebeu uma denúncia de que havia uma pessoa ferida a golpes de faca dentro de uma casa na comunidade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima com uma perfuração na parte frontal da coxa esquerda e uma lesão na região da boca.

Durante a ocorrência, uma mulher que estava na residência foi questionada sobre o episódio, mas negou qualquer envolvimento e afirmou que a própria vítima teria provocado os ferimentos, ainda conforme o Notícia Marajó. O homem recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Hospital Municipal Almir Gabriel.

A faca utilizada no caso foi localizada no pátio da residência por uma moradora da comunidade, que recolheu o objeto e o guardou em sua casa. Posteriormente, a faca foi apreendida pelos policiais.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao hospital municipal, onde passou por avaliação médica. De acordo com o Notícia Marajó, a equipe de saúde disse que o paciente apresentava intensa perda de sangue e corria risco de morte, sendo levado imediatamente para o centro cirúrgico. Até a tarde de sexta-feira (19/6), o estado de saúde atualizado dele não havia sido divulgado.

A mulher que estava na residência e a faca apreendida foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais e investigação das circunstâncias da ocorrência. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o episódio e aguarda retorno. 

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