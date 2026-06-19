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Manifestação bloqueia e causa congestionamento em trecho da Alça Viária

Até o momento, não foram informados oficialmente os motivos que levaram os manifestantes a realizar a interdição da via.

O Liberal
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Manifestação bloqueia e causa congestionamento em trecho da Alça Viária. (Foto: Redes Sociais)

Um protesto realizado por moradores interditou um trecho da Rodovia Alça Viária, nas proximidades do quilômetro 20, na manhã desta sexta-feira (19). O ato interrompeu o fluxo de veículos e provocou lentidão no trânsito da região. Até o momento, não foram informados oficialmente os motivos que levaram os manifestantes a realizar a interdição da via. Também não há informações sobre negociação para a liberação do trecho.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram cones ocupando a pista, impedindo a passagem de carros, caminhões e demais veículos que trafegavam pela rodovia. Em razão do bloqueio, motoristas enfrentaram dificuldades para seguir viagem.

Diante da situação, condutores que precisam passar pela Alça Viária devem buscar rotas alternativas e acompanhar atualizações sobre as condições do trânsito na área.

As circunstâncias da manifestação e as reivindicações dos participantes ainda devem ser esclarecidas pelas autoridades ao longo do dia.

 

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