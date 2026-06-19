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Polícia

Condenado por tentativa de homicídio é capturado durante fiscalização da PRF em São João do Araguaia

A ação ocorreu na manhã de quinta-feira (18)

O Liberal
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Imagem ilustrativa (Foto: Arquivo)

Um homem condenado pela Justiça por tentativa de homicídio qualificado foi preso na BR-230, em São João do Araguaia, no sudeste paraense. A captura ocorreu na manhã de quinta-feira (18), durante uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme o processo, o homem foi sentenciado a cumprir nove anos e quatro meses de prisão, com início da pena em regime fechado.

De acordo com as autoridades, Jonatan Nonato de Oliveira seguia pela Rodovia Transamazônica em uma motocicleta modelo Shineray 175 S quando foi abordado por agentes da PRF em uma ação de rotina no km 99 da rodovia.

Durante a verificação dos documentos e consultas aos sistemas de segurança pública, os policiais identificaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o motociclista. A ordem judicial foi expedida pela Justiça de Curionópolis após o trânsito em julgado de uma condenação por tentativa de homicídio qualificado.

Após a confirmação do mandado, os agentes efetuaram a prisão. Segundo a PRF, foi necessário o uso de algemas para preservar a segurança da equipe policial e do próprio detido durante a ocorrência.

Em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de São João do Araguaia, onde foram adotadas as providências necessárias para o cumprimento da decisão judicial.

 

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