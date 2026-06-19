Embarcação afunda durante viagem pelo rio Iriri, em Altamira

Uma embarcação que havia partido de Altamira com destino à região do Alto Iriri afundou na tarde de quinta-feira (18) em um trecho do rio Iriri, na zona rural do município. O incidente ocorreu por volta das 15h, nas proximidades da cachoeira do Caidão, em uma área conhecida como "Desvio Terra Firme".

As primeiras informações apontam que não houve feridos. Apesar disso, toda a carga transportada pelo barco teria sido perdida após a embarcação ser tomada pela água e afundar.

Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o momento do acidente. As imagens mostram o barco afundando gradativamente até desaparecer completamente sob as águas do rio. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do naufrágio. As circunstâncias que levaram ao acidente deverão ser apuradas pelas autoridades marítimas.

Tragédia

O caso ocorre pouco mais de uma semana após outro grave acidente fluvial registrado na região de Altamira. No dia 10 de junho, uma embarcação do tipo voadeira que transportava indígenas dos povos Kayapó e Xikrin afundou no rio Xingu, na localidade conhecida como Rebojo do Avelino.

Na ocasião, seis pessoas morreram, entre elas crianças, jovens, uma mulher e o piloto da embarcação. Um adolescente de 14 anos segue desaparecido, e as buscas continuam.