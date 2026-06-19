Operação mira garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará

Um garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó, localizada no Sul do Pará, foi alvo da operação “Xapiri Mebêngôkré” na quarta (17/6) e quinta-feira (18/6). Na ação, realizada em áreas dos municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Bannach, apreendeu 23 gramas de ouro, duas armas de fogo e resgatou duas aves, além de recolher outros materiais. Não houve prisões. O trabalho contou com a participação da Polícia Federal (PF), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com a PF, o trabalho visou desarticular estruturas utilizadas na exploração ilegal de recursos minerais e interromper atividades que causam danos ambientais e afetam os direitos dos povos indígenas que habitam a região.

Na operação, os agentes localizaram e inutilizaram 32 escavadeiras hidráulicas empregadas diretamente na atividade garimpeira, além de 23 motores, 2 caminhões, 2 carretas, 2 tratores, 5 geradores, 4 motosserras, 8 motocicletas, 3 caminhonetes, 9 acampamentos utilizados como estruturas de apoio e 2 oficinas. Também foram inutilizados cerca de 10,2 mil litros de combustível destinados ao abastecimento das frentes de exploração mineral.

Além das 23 g de ouro, foram apreendidas uma antena de internet via satélite, duas armas de fogo e munições. Duas aves mantidas irregularmente pelos responsáveis pela atividade ilícita foram resgatadas pelos agentes ambientais.