Homem suspeito de usar revólver falso após briga por dívida é preso pela polícia em Xingura

A Polícia Civil prendeu um homem, de nome não revelado, na quinta-feira (18/6), em Xinguara, no sul do Pará, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. De acordo com a PC, a captura ocorreu após a equipe policial tomar conhecimento de que o suspeito teria utilizado um simulacro de revólver para ameaçar uma outra pessoa, após um desentendimento relacionado a uma dívida.

Durante diligências realizadas pela Polícia Militar na residência do investigado, foram apreendidos uma espingarda calibre .22 e o referido simulacro. Contudo, o suspeito conseguiu fugir antes de ser abordado pelos militares.

Em continuidade às diligências, a equipe da PC conseguiu localizá-lo e deteve-o em situação de flagrante delito. O preso foi conduzido à Delegacia de Xinguara para a adoção dos procedimentos legais cabíveis. Ele segue à disposição da Justiça.

Punição

A legislação brasileira estabelece detenção de um a três anos e multa para quem “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”.