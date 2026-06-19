PC prende três pessoas em operação contra o tráfico no bairro 40 Horas, em Ananindeua

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (19/6), durante a operação “Padrinhos do Bairro”, no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a PC, foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Garantias da Região Metropolitana, em desfavor de um homem e uma mulher por tráfico de drogas e extorsões praticadas na área. Durante a ação policial, uma terceira pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo as autoridades, os alvos das ordens judiciais foram localizados em endereços distintos e, no decorrer das buscas em um dos imóveis, foi localizada e apreendida certa quantidade de drogas dentro de um guarda-roupa pertencente ao irmão do investigado, que recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Em continuidade às diligências, as equipes policiais também localizaram a mulher, que é apontada como líder comunitária do referido bairro. A investigação aponta que ela teria envolvimento direto com um integrante de facção criminosa morto no Rio de Janeiro durante uma operação policial no complexo da Penha, em outubro de 2025, conforme a Polícia Civil.

Aparelhos eletrônicos também foram apreendidos e serão devidamente periciados com o objetivo de aprofundar as investigações dos crimes.

Os presos foram conduzidos para a unidade policial, para a realização dos procedimentos legais cabíveis, e encontram-se à disposição do Poder Judiciário. As diligências seguem com o intuito de identificar outros possíveis envolvidos com os delitos apurados.