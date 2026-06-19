Ônibus sai da pista e tomba na PA-151; ninguém morreu

Um ônibus da empresa Transarapari saiu da pista e tombou na manhã desta sexta-feira (19) na rodovia PA-151, na região de Colônia Velha, em Abaetetuba. O coletivo, que havia saído de Belém com aproximadamente 30 passageiros, não registrou vítimas fatais, apenas escoriações leves entre os ocupantes.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o veículo tombado em uma área de mata às margens da rodovia. Policiais militares e moradores da região agiram rapidamente para auxiliar no resgate dos passageiros.

Entre os passageiros estavam mulheres, crianças e um bebê de um ano. Embora o susto tenha sido grande, ninguém morreu no acidente, e a maioria dos envolvidos sofreu apenas escoriações leves, conforme relatos iniciais.

Como o acidente aconteceu

De acordo com informações preliminares de testemunhas, o tombamento ocorreu após o motorista do ônibus realizar uma manobra brusca. O objetivo era evitar uma colisão frontal com um caminhão que tentava uma ultrapassagem indevida na rodovia.

Trânsito e investigação

Equipes de apoio foram prontamente acionadas para prestar assistência aos passageiros. Devido ao incidente, um longo congestionamento se formou no trecho da PA-151, causando transtornos aos motoristas.

As circunstâncias exatas que levaram ao acidente ainda serão devidamente apuradas pelas autoridades competentes. A investigação buscará determinar as responsabilidades e causas do ocorrido.