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Polícia

Mulher morre atropelada por caminhão em Jacundá

O acidente aconteceu na Rua Café Filho, na sexta-feira (19/6) e é investigado pelas autoridades

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o caminhão que atingiu a vítima. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Euzeneide Oliveira da Silva morreu na manhã de sexta-feira (19/6) após ser atropelada por um caminhão no bairro Novo Horizonte, em Jacundá, sudeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 9h, na Rua Café Filho, e é investigado pelas autoridades.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar informou que uma guarnição de serviço foi acionada por meio do telefone funcional para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com morte no local. Ao chegar ao local, os policiais constataram a gravidade da situação.

À princípio, o condutor do caminhão realizava uma manobra em marcha à ré. Nesse momento, ele não teria percebido a presença de Euzeneide, que estava em uma motocicleta posicionada atrás do veículo, ainda conforme o Correio.

A mulher foi atingida pelo caminhão e sofreu graves lesões. Equipes de socorro foram acionadas, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Após o ocorrido, a Polícia Militar realizou o isolamento e a preservação da área para garantir o trabalho da perícia.

A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos legais, incluindo a remoção do corpo e a apuração das circunstâncias que resultaram na morte da vítima. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

 

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