Dupla execução em menos de uma hora assusta moradores de Itupiranga

Em menos de uma hora, dois homens foram executados a tiros em diferentes localidades de Itupiranga, no sudeste paraense. Os crimes ocorreram na noite de sexta-feira (19) e estão sendo investigados pela Polícia Civil.

O primeiro caso ocorreu por volta das 20h, no Distrito de Cajazeiras. A vítima foi identificada como Iramar Silva de Oliveira. Segundo informações preliminares levantadas pelas autoridades, ele estava nas proximidades da Travessa Diamante quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo.

Perseguição

Na tentativa de escapar dos atiradores, Iramar correu e buscou refúgio em uma residência localizada na Travessa Pretinha, nº 12-A. No entanto, o criminoso o perseguiu até o interior do imóvel e efetuou novos disparos, causando sua morte.

Uma equipe médica foi acionada e constatou oficialmente o óbito. Após o crime, o autor fugiu e ainda não havia sido localizado até o fechamento desta reportagem.

Durante os levantamentos iniciais, familiares informaram que Iramar havia chegado recentemente ao Distrito de Cajazeiras, vindo do município de São Domingos do Araguaia. Ainda segundo informações repassadas aos investigadores, a vítima possuía antecedente criminal relacionado ao tráfico de drogas. Apesar disso, a Polícia Civil ressalta que não há, até o momento, qualquer confirmação de que esse histórico tenha relação direta com o homicídio.

Bar

Cerca de 30 minutos depois, por volta das 20h30, outro assassinato foi registrado na Vila Cruzeiro do Sul. A vítima foi identificada como Nelson Ferreira Silva.

De acordo com informações preliminares repassadas à Polícia Civil, Nelson chegava a um bar que também servia como sua residência quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo efetuados por uma pessoa ainda não identificada.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro. Equipes policiais realizaram o isolamento da área para a preservação da cena do crime e a realização dos procedimentos periciais.

Investigações

Os dois casos são investigados pela Delegacia de Itupiranga. As autoridades já solicitaram a realização de perícias técnicas e seguem com diligências para identificar os autores, esclarecer as circunstâncias e determinar as motivações dos homicídios.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil do Pará. Confira abaixo na íntegra:

"A Polícia Civil informa que os homicídios são investigados pela Delegacia de Itupiranga. Equipes policiais realizam buscas para identificar e localizar os envolvidos. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido".